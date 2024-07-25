Подозреваемый во взрыве авто в Москве Серебряков писал имя на украинском

RT: Серебряков писал имя на украинском и представлялся сотрудником банка

Задержанный в Турции подозреваемый во взрыве внедорожника в Москве Евгений Серебряков писал свое имя в социальных сетях на украинском языке. Подробности рассказал телеканал RT .

На своей странице в соцсети Серебряков указал, что родился в Урюпинске Волгоградской области, ему 29 лет. В аккаунте Серебрякова есть фотографии с оружием.

По данным телеканала, подозреваемый ранее работал в одном из местных банков. На платформах по поиску работы Серебряков размещал резюме как риск-менеджер. Судя по информации, мужчина имел высшее образование.

Ранее суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции в отношении подозреваемого Евгения Серебрякова.