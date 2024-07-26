Обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова доставили в Россию из Турции

ФСБ: обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова доставили в РФ из Турции

Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере в Москве доставили в Россию из Турции, где ранее его задержали правоохранители. Об этом сообщила ФСБ РФ .

«ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич», — заявили в ведомстве.

Взрыв на Синявинской улице в Москве случился утром 24 июля. В Toyota Land Cruiser заложили самодельную взрывчатку мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Она сдетонировала, когда водитель и его жена садились в авто. В итоге шоферу оторвало стопы, его госпитализировали.

Во взрыве заподозрили Серебрякова, который после случившегося покинул Россию. Однако в этот же день его задержали в турецком Бодруме.