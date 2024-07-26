Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Турции

Фигурант дела о подрыве авто в Москве Серебряков сотрудничал с СБУ

Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, встречался с куратором из Службы безопасности Украины в Турции. Об этом мужчина рассказал на видео ФСБ.

Фигурант заявил, что самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года. После этого Серебряков переписывался с куратором, который предложил ему ликвидировать офицера из России.

«Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле», — заявил задержанный.

Он сделал самодельную бомбу и заложил ее под автомобиль. За выполнение задания Серебрякову обещали украинский паспорт и денежное вознаграждение.

Рано утром 26 июля подозреваемого в подрыве авто доставили в Россию из Турции.

Взрыв на Синявинской улице в Москве прогремел утром 24 июля. Водителю оторвало стопы, его забрали в больницу.