Сегодня 04:30 Борец на огненной колеснице. Как Илья-пророк стал святым покровителем ВДВ Священник Бородин: пророк Илия выбран покровителем ВДВ за преданность службе Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Эксклюзив

Религия и праздники

Общество

Праздники

Военные

Россия

Религия

Армия

Каждый год 2 августа на улицы российских городов выходят мужчины в тельняшках и голубых беретах. День Воздушно-десантных войск празднуется с большим размахом. Почему День ВДВ отмечается именно в этот день, кто такой дядя Вася и какая связь между десантниками и ветхозаветным пророком Илией — в материале 360.ru.

«Никто, кроме нас!»: как появился День ВДВ и почему именно 2 августа Формально праздник зародился совсем недавно — всего 20 лет назад. Дата Дня ВДВ неизменяемая, он отмечается ежегодно 2 августа. Фактически же днем рождения российских десантников считается 1930 год. На учениях Московского военного округа под Воронежем 2 августа группа из 12 военнослужащих впервые в СССР совершила парашютную высадку с бомбардировщика ТБ-3. Десантники быстро захватили опорный пункт условного противника и доказали эффективность такого метода ведения боевых действий.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

После успешного эксперимента началось активное формирование десантных подразделений. В 1931 году появилась первая авиадесантная бригада, а спустя еще два года насчитывалось 29 таких соединений. Долгое время ВДВ не были самостоятельным родом войск, подчиняясь сначала Военно-воздушным силам, а затем Сухопутным войскам. Десантные войска сыграли очень важную роль в начале Великой Отечественной войны, особенно при обороне Тулы и Мценска, сообщил 360.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. С помощью десанта было приостановлено наступление танковой армии вермахта под командованием Хайнца Гудериана. «В последующем десантники уже воевали в Сухопутных войсках, но, как всегда, отличались высокой подготовкой, уровнем выучки и, в общем-то, моральными качествами», — сказал он.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

В послевоенный период роль десантных войск, по информации Кнутова, возросла еще больше. В их распоряжении появились транспортные самолеты, которые могли перебрасывать большие группы военнослужащих, были разработаны специальные парашюты. «Только в Советском Союзе, а потом в России десантники имели на вооружении танки, боевые машины пехоты, небольшие артиллерийские системы. То есть все, что практически превращало десантников из обычных парашютистов в хорошо оснащенные воинские подразделения», — сказал он.

Интересно Десантники называют себя «войсками дяди Васи». Речь идет о генерале армии Василии Маргелове, командовавшем войсками в 1954–1979 годах.

Маргелов создал уникальную систему подготовки десантников, внедрил новые тактические приемы и оснащение, а также ввел знаменитую тельняшку с голубыми полосами. Фраза «Никто, кроме нас!», произнесенная генералом перед учениями, стала девизом десантников. Небесный покровитель крылатой пехоты: Ильин день в 2026 году Чествование десантников совпало с датой почитания пророка Илии, или с Ильиным днем в славянской традиции. Это один из самых почитаемых ветхозаветных святых.

Фото: Russian Look/Global Look Press / www.globallookpress.com

Пророк Илия жил в Израильском царстве в IX веке до нашей эры, изобличал царя Ахава и его жену Иезавель, установившую культ Ваала и Астарты. Святой творил много чудес, например, низвел огонь на жертвенник, наслал отсутствие дождя, а через три года вымолил его возобновление. Вознесся на небо живым за особую праведность перед Богом. Протоиерей настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Маросейке и сержант ВДВ в отставке Федор Бородин сообщил 360.ru, что он выбран небесным покровителем десантников как великий святой, который один противостоял огромному числу лжепророков и, согласно библейскому рассказу, вознесся на небо на огненной колеснице.

То, что пророк Илия был вознесен, свидетельствует о том, что он не вкусил до конца человеческой смерти. <…> В смысле веры, крепости и преданности истинному служению, думаю, он вполне может быть образом военнослужащего ВДВ. Федор Бородин Настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана

Священник рассказал, как в постсоветское время ВДВ стали искать церковного окормления. Руководство обратилось к настоятелю храма пророка Божия Илии на Никольской улице в Москве протоиерею Андрею Речицкому. «И в течение многих лет они проводят в этот день торжественную литургию, молебен», — рассказал священнослужитель.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Кнутов напомнил, что до революции 1917 года полки имели небесного покровителя. Только потом Церковь на время удалили от армии и общества. «Каждый полк имел своего небесного покровителя. Считалось, что он оберегает в бою и помогает одержать победу. Это, в принципе, правильно», — сказал военный эксперт. Такой подход начали возрождать в конце XX века. Наиболее широкое распространение он получил в XXI веке, особенно во время спецоперации на Украине. В армии появились штатные должности, занимаемые священнослужителями разных конфессий, полковые священники выезжают в войска и получают награды.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«В общем-то, отношение военнослужащих к ним и их к военнослужащим говорит о том, что без веры одержать победу невозможно. Именно поэтому сейчас традиция возрождена и всячески поддерживается», — сказал он. Как отмечают День ВДВ сегодня Празднование Дня десантника настолько масштабно, что не заметить его невозможно. Официальные мероприятия включают возложение цветов к памятникам воинам-десантникам, выставки военной техники, показательные выступления, полевые кухни и концерты.

В Москве главными точками притяжения десантников 2 августа становятся парк Горького, ВДНХ, парк Победы на Поклонной горе и Красная площадь. Бородин сообщил 360.ru, что в храме пророка Божия Илии проводится праздничное богослужение. «За литургией многие генералы из руководства ВДВ исповедуются, причащаются. Молебен и небольшой парад на Красной площади», — рассказал он. Десантники, когда отмечают свой праздник, обязательно участвуют в крестном ходе, посвященном пророку Илие, сообщил Кнутов. Так сложилось исторически, еще со времен стрельцов.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com