Церковь стала новым местом для знакомств. Как зумеры изменили привычные правила Глава проекта «Давай повенчаемся» Карагодин: в храме можно найти спутника жизни

Молодые американцы начали массово посещать церкви в поисках новых знакомств. На богослужениях они не только заводят друзей, но и находят себе пары для отношений. Почему зумеры в США резко потянулись к религии, как храмы стали нетворкингами и какое отношение к церкви у молодежи в России, узнал 360.ru.

Как храмы стали местом для знакомств

О том, что христианские церкви в США переживают приток молодых прихожан, свидетельствуют данные социологической компании Barna Group. Исследователи отметили, что представители поколения Z — люди, родившиеся с 1997 по 2012 год, — стали посещать службы как минимум дважды в месяц. Это один из самых высоких показателей для этой возрастной группы за последние годы. При этом доля молодых мужчин среди прихожан за два года почти удвоилась и достигла 42%.

Главное изменение — в мотивации. Более половины опрошенных заявили, что для них важнее выстроить отношения с другими прихожанами, чем просто послушать проповедь.

На этом фоне изменилась и общая картина религиозности в США. По данным исследовательского центра Pew Research, если в начале 1990-х годов к христианам относили себя около 90% американцев, то к 2022 году их доля заметно сократилась, а треть населения перестала связывать себя с какой-либо религией. Профессор религии Северо-Восточного университета Лиз Бускар объяснила этот сдвиг поколенческими изменениями. Она пояснила, что еще во второй половине XX века религия стала тесно переплетаться с политикой, что оттолкнуло часть общества от традиционных конфессий. Родители будущих миллениалов и зумеров все чаще обращались к альтернативным практикам — от йоги до медитации, формируя смешанный подход к духовности. По словам Букар, на этом фоне миллениалы отвернулись от любой веры, а зумеры, напротив, начали искать более устойчивую и понятную систему. «Зумеры осознали, что невозможно сочетать разные практики без понимания их смысла и последствий», — отметила она. Профессор добавила, что для поколения Z христианство как организованная религия дает ощущение структуры и безопасности.

«Мы живем в условиях постоянных кризисов, и молодые люди чувствуют неопределенность. В такой ситуации их привлекает более структурированный религиозный мир», — пояснила Букар.

Куратор молодежных программ в евангельской общине Южной Каролины Кристель Асеведо также подтвердила рост числа молодых прихожан. По ее словам, зумеры все чаще приходят в церковь в поисках поддерживающей среды и живого общения. «Молодое поколение ориентировано на терапию и внутреннее восстановление, поэтому ищет безопасное пространство вне семьи. При этом цифровая среда усиливает ощущение изоляции, и людям все больше не хватает настоящих отношений», — подчеркнула она. Асеведо добавила, что зумеры испытывают сильную тревогу за будущее и давление от ожиданий. «Им важно услышать, что их принимают такими, какие они есть. Наша задача — дать им чувство ценности и поддержки», — сказала она. По ее наблюдениям, именно в церковной среде молодые люди начинают активно знакомиться, общаться и выстраивать связи. Они встречаются вне служб, собираются в кофейнях, вместе читают религиозную литературу и продолжают общение онлайн.

Любовь начнется после службы

Заводить знакомства во время богослужений не очень правильно и тактично. Лучше начать разговор при выходе из храма. Об этом в комментарии 360.ru заявил руководитель проекта «Давай повенчаемся» Константин Карагодин. Он подчеркнул, что именно на ступенях Троице-Сергиевой Лавры после окончания службы познакомился со своей женой. «Мы молились на одном богослужении. Я, когда посмотрел назад, увидел, что у девушки глаза ярко светятся, и решил подойти к ней после службы», — поделился Карагодин.

Он признался, что раньше так никогда не делал и смелостью в общении с девушками не отличался, но на этот раз решил попробовать, выбрав при этом нестандартный ход.

Он пригласил девушку в молодежную организацию «Влахерна» (сообщество активных христиан) при храме Влахернской Богоматери в Кузьминках, которую возглавлял. Беседа оказалась удачной, но дальше знакомства дело не пошло. «Снова мы встретились только через два года в другом монастыре, и мы уже не расставались. У нас так история зашла, что, когда мы поженились, поняли, что надо знакомиться не просто на пороге храма, а в монастыре», — добавил он. По словам Карагодина, именно так у него родился проект «Давай повенчаемся», в рамках которого юношей и девушек из разных регионов вывозят в монастыри. Там они вместе молятся, ходят на службы, общаются на духовные темы и знакомятся. «Поэтому тренд у зумеров заводить знакомства в храмах вполне объяснимый. Мы его подхватили еще семь лет назад, когда начали знакомиться в монастырях. Так можно найти много хороших людей, компании единомышленников и даже спутников жизни. Но нужно понимать, что там собираются люди с общими православными ценностями», — отметил он. Организатор проекта «Давай повенчаемся» подчеркнул, что после поездок в монастыри образовались более 150 пар, а еще 700 человек нашли себе супругов вне программы благодаря полученному опыту. «Поэтому тренд находить людей в храме, рядом с храмом или вообще в православной вере — хороший. Главное — во время богослужений не приставать к людям, потому что могут подумать, что вы неадекватный человек», — предупредил Карагодин. По его словам, знакомства в храмах еще могут быть связаны с тем, что на службу человек приходит в поисках достижения чистоты духовной, поэтому он ищет таких же чистых людей, которые стремятся к истине.