12 августа 2026 22:09 Разоблаченная Изида. Елена Блаватская — пророчица, мистик или великая обманщица? Фото: Елена Блаватская / Публичное достояние Интересное

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Исполнилось 195 лет со дня рождения основательницы Теософского общества Елены Блаватской. Русская дворянка, интеллектуалка, авантюристка, эзотерик — она заставила говорить о себе весь мир. Одни считали ее великим философом и пророком, другие — хитрой мошенницей, ловко дурачившей публику. Кем была на самом деле самая знаменитая мистик XIX века, разбирался 360.ru.

Биография Блаватцкой Елена Ган родилась 12 августа 1831 года в Екатеринославе, нынешнем Днепре. Ее отец, Петр Ган, был офицером конной артиллерийской батареи, потомком древнего рода прибалтийских немцев. А мать — знатная дворянка Елена Фадеева, первая русская романистка, ее сочинения искренне хвалили Иван Тургенев и Виссарион Белинский. Семья много переезжала: жили в Туле, Курске, Петербурге, Астрахани, Полтаве. Из-за слабого здоровья матери наконец осели в Одессе, но морской воздух не помог больной и она умерла летом 1842 года. Внуков — 11-летнюю Елену, семилетнюю Веру и двухлетнего Леонида — забрали к себе в Саратов бабушка и дедушка Фадеевы. Отец детьми не интересовался.

Фото: Елена Ган, мать Елены Блаватской / Публичное достояние 1/2 Фото: Бабушка и дед Елены Блаватской: Елена Фадеева (урожденная княжна Долгорукова) и тайный советник Андрей Фадеев; / Публичное достояние 2/2

Бабушка, урожденная княжна Долгорукова, была высокообразованным и умнейшим человеком. Она серьезно занималась ботаникой, орнитологией, палеонтологией, минералогией, историей, археологией и нумизматикой. Владела шикарными коллекциями монет и медалей, знала шесть языков. С ней переписывались светила мировой науки.

Я мало знаю наук, которых бы она не изучила основательно. История, география, ботаника, археология, нумизматика — во всем она была специалист! Все эти знания она приобрела не с помощью дорогих учителей, а лишь благодаря собственному неустанному труду, любознательности и настойчивому рвению к познаниям. Внучка Фадеевой, младшая сестра Блаватской писательница Вера Желиховская, повесть «Мое отрочество»

Разумеется, бабушка дала внукам блестящее образование: занималась с ними сама и наняла еще трех учителей. Старшую, Елену, даже отправляли в Лондон и Париж учиться музыке. После переезда Фадеевых в Тифлис к ним с семьей приехала их вторая дочь, Екатерина (мать тогда еще будущего главы правительства Сергея Витте). Она тоже заботилась о племянниках. В огромной бабушкиной библиотеке Елена впервые познакомилась с книгами по средневековому оккультизму — они попали туда из коллекции прадеда-масона. Сама Фадеева, благо обладала прекрасными академическими знаниями и критичным мышлением, относилась ко всякой потусторонней ерунде более чем скептично. Позднее Елена рассказывала, что тогда, в юности, пережила свой первый мистический опыт. Однажды она соорудила пирамиду из стола, стула и табуретки, чтоб рассмотреть картину под потолком. Конструкция рухнула, но девочка очнулась на полу целой и невредимой, а вся мебель стояла на своих местах. Только под потолком виднелся отпечаток детской ладони.

Фото: Музейный центр Е. П. Блаватской и ее семьи, Днепр. Alex Blokha / Википедия

Побег из России Летом 1849 года 18-летняя Елена обвенчалась с пожилым вице-губернатором Еревана Никифором Блаватским. Через три месяца молодая жена сбежала от мужа и через Одессу на английском паруснике «Коммодор» уплыла в Керчь, а оттуда в Константинополь, теперешний Стамбул. Подробности жизни на турецком берегу покрыты мраком. В своих письмах Блаватская утверждала, что в 1850 году она спасла на улице раненого оперного певца Агарди Митровича. После этого они подружились и долгие годы сохраняли исключительно платонические отношения.

Фото: Вид на Константинополь и Босфор, 1856 год. Иван Айвазовский / Публичное достояние

Также Блаватская рассказывала знакомым, что год работала в константинопольском цирке наездницей, потом сломала руку и перебралась в Лондон. Там дебютировала в нескольких драматических театрах. Также известно, что ее отец «не забывал непокорную и свободолюбивую дочь» и якобы периодически высылал ей деньги. Иные биографы уверены, что не было никаких Константинополя и Лондона. Начитавшись о культе Изиды в романе Эдварда Булвер-Литтона «Последние дни Помпеи», Блаватская уехала в Египет, чтобы приобщиться к древним культам и тайным знаниям. Есть даже один свидетель, который на старости лет припомнил, будто видел мадам в Каире. Затем Ближний Восток сменился Европой. В Лондоне, в день своего 20-летия, Блаватская повстречала в Гайд-парке человека, которого раньше часто видела в своих снах — индуса-раджпута Морию. Он заявил девушке, что ей «придется провести три года в Тибете, чтобы подготовиться к выполнению важной задачи».

Интересно Раджпуты — это древнее индийское сословие, чье название переводится как «сыновья раджей». В средневековой Индии они были профессиональными военными, защищали свои земли, жили по строгому кодексу чести и напоминали европейских рыцарей или японских самураев.

Свидетелей этой встречи, само собой, нет. Об этом событии известно лишь со слов графини Констанс Вахтмейстер, которой Блаватская рассказала подробности разговора с таинственным индусом спустя более трех десятков лет после события. Уж как там готовилась к своей миссии мадам, неизвестно. Но вместе с тем она брала уроки игры на фортепиано у пианиста-виртуоза Игнаца Мошелеса и несколько раз давала концерты в Великобритании и других странах (надо же было на что-то жить). Со слов сестры, даже стала членом Лондонского филармонического общества.

Фото: Пианист-виртуоз, дирижер, композитор, педагог Игнац Мошелес / Публичное достояние

Затем были поездки в Грецию, Азию, Индию, неудачные попытки проникнуть в Тибет, потом Франция, Германия. Закончился вояж неожиданно — Блаватская вдруг отправилась в Россию и провела там 10 лет. Для начала нагрянула к родне в Псковскую губернию, потом завернула в Петербург и «подсадила» местное высшее общество на спиритические сеансы. Спустя год вместе с сестрой навестила деда и бабушку на Кавказе и осела в Одессе. Там занялась бизнесом: открыла магазин и фабрику чернил, а потом магазин искусственных цветов. Родные и знакомые отмечали ее «громаднейший талант»: все схватывала на лету, легко писала стихами длинные письма. Затем мадам перебралась в Тифлис. Родные вспоминали, что тот самый певец Митрович однажды в припадке ревности устроил Блаватской публичный скандал, называя своей женой. После они вместе покинули Кавказ, уехали в Киев, а позже отправились в Европу.

Фото: Елена Блаватская в 20 лет / Публичное достояние

Новые путешествия Блаватская отправилась в новый вояж в 1863 году. Ездила по Венгрии и Балканам, посетила Венецию, Флоренцию и Ментану. По некоторым данным, она, переодетая в мужскую одежду, 3 ноября 1867 года участвовала в кровопролитной битве при Ментане между сторонниками объединения Италии, и франко-папскими войсками. Вместе с другими добровольцами из России она поддержала революционера Джузеппе Гарибальди, но это не помогло — его воинство разбили, а сама Блаватская была ранена. Оправившись, она уехала во Флоренцию, а оттуда через Северную Италию и Балканы в Константинополь.

Фото: «Битва при Ментане», акварельная литография Архимеда Транци / Публичное достояние

Новое путешествие из Греции в Египет чуть не стоило жизни Блаватской: на пароходе взорвался пороховой погреб. Около трех десятков пассажиров погибли, в том числе и сопровождавший Блаватскую «платонический супруг» Митрович. Сама она чудом спаслась и обошлась без ранений, но осталась без денег и багажа. Потери не помешали мадам добраться до Каира и основать Спиритическое общество. Официально там занимались «исследованием и изучением психических явлений». Однако довольно скоро случилось то, о чем предпочитают не упоминать фанаты Блаватской: ее обвинили в мошенничестве и растрате. Контору пришлось закрыть и мадам спешно съехала из Египта.

Интересно Вместе с Блаватской в начале 60-х годов XIX века жил мальчик Юра. Он был очень болезненным, да к тому же еще и горбуном. Поговаривали, что это родной сын ее и Митровича. Но сама мадам яростно все отрицала и утверждала, будто ребенок — незаконнорожденный сын ее друзей, которого она взяла на воспитание из жалости. Даже врачебные справки показывала о своем бесплодии. Однако все свидетели говорят, что мадам безумно любила Юру. Он прожил всего пять лет и был похоронен на юге России под фамилией Митрович. Некоторые биографы уверены, что это был не единственный сын Блаватской.

Провал карьеры шпиона Блаватская снова направилась в Одессу, где провела девять месяцев. Ее вспоминали как очень незлобливого и доброго человека с «громаднейшими голубыми глазами». Кстати, этот самый «добрый человек» в декабре 1872 года написала интересное письмо в III отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Если попросту, то мадам предлагала использовать свои медиумические способности, талант психолога и мастерство манипуляции людьми для сбора секретной информации, то есть для шпионажа как в России, так и за рубежом. В письме она открыто призналась, что во время своих знаменитых спиритических сеансов сама говорила от имени духов.

Фото: Публичное достояние

Столоверчение и прочие чудеса служили отличной ловушкой для увлеченных мистикой граждан: они теряли бдительность и сами выдавали свои потаенные планы, надежды и секреты. К тому же Блаватская хвастала способностью подчинять людей своему влиянию, подмечать их слабости и заставлять их откровенничать. Бонусом шло ее знание иностранных языков, быта и менталитета европейских и восточных народов. Плюс мадам легко заводила знакомства в самых разных слоях общества — от масонов и мистиков до политических деятелей. Хотя руководство тайной полиции не ответило соискательнице вакансии шпионки, ее письмо сохранилось в архиве и сегодня доступно в электронном виде для всех желающих.

Интересно Блаватская не чуралась пророчеств, в частности о своей исторической родине. Но, как часто бывает в таких предсказаниях, она говорила максимально туманно и общим фразами. Выходило, что России ждут страшные беды, но, так как страна имеет особую миссию, она выстоит и возродится. Разумеется, поздние последователи мадам тут же притягивали к этим словам войну, ядерную бомбу, СССР и его падение. Хотя такие «прогнозы» можно легко приложить почти к любой крупной мировой державе.

Рождение Теософии Раздосадованная Блаватская отправилась во Францию, а оттуда — за океан, в США. Там-то и произошла ее судьбоносная встреча с полковником и охочим до чудес журналистом Генри Олкоттом. Он был очарован умом и необычными способностями русской дивы, так что они быстро нашли общий язык. В 1875 году в Нью-Йорке Блаватская вместе с Олкоттом основали Теософское общество. Название составили из греческих слов Theos — «Бог» и Sophia — «мудрость», то есть «Божественная мудрость». Если опустить оккультную лирику, то это была мешанина всех известных религий с упором на Восток. Духи, реинкарнация, астрал, спиритизм — вот это вот все.

Фото: Полковник Генри Стил Олкотт / Публичное достояние

Публика клюнула — это было что-то новое, интересное и явно не для всех (кто не верит — попробуйте продраться сквозь тексты Блаватской!). Олькотт показал себя блестящим организатором и администратором, а мадам скромно выступала духовным и идеологическим лидером. Штаб-квартиру сняли в Нью-Йорке и скоро она превратилась в модный интеллектуальный салон. Здесь собирались ученые, юристы, философы и масоны, чтобы обсудить египетский герметизм, платонизм. А главное — разнообразные чудеса, которыми потчевала гостей Блаватская: по ее знаку в комнате раздавались звуки колокольчиков, появлялись и исчезали предметы. Особенно прославился «священный» шкаф. Туда, например, клали разбитую вещь, а когда вновь раскрывали дверцы, она оказывалась целой. Оставляли бумаги с вопросами — на их месте возникали письма с подробными ответами. Блаватская утверждала, что всем этим чудесам ее научили махатмы — мудрецы из Тибета, с которыми она поддерживала связь.

Интересно Великий иллюзионист Гарри Гудини называл Блаватскую и ее соратников ловкими манипуляторами общественным мнением, которые пользовались доверчивостью людей. Сам американец вывел на чистую воду немало медиумов и прочих шарлатанов оккультного толка. Однажды он выпачкал волосы чернилами и разоблачил «духа», который в темноте касался участников спиритического сеанса. Им, кстати, оказалась тихая и якобы парализованная старушка.

«Разоблаченная Изида» Наконец пришло время выдать на-гора фундаментальный труд. И в 1877 году вышла «Разоблаченная Изида». Она тут же стала бестселлером — книгу раскупили за два дня. Основная идея: все мировые религии и научные знания происходят из одного древнего, забытого «тайного источника», а ключ к нему лежит в изучении магии, оккультизма и герметической философии. Блаватская критиковала ученых-материалистов за отрицание «духовной природы мира» и утверждала реальность телепатии, левитации и спиритизма. Заодно «припечатала» и христианство: дескать церковь исказила изначальное чистое учение Иисуса, истинные корни которого уходят в восточный мистицизм, индуизм и буддизм. Но это простое объяснение. На деле все написана крайне бессистемно, перескакивая с пятого на десятое. Позднейший анализ выявил в тексте огромное количество плагиата и заимствований. А цитаты из некоторых «редких древних манускриптов» оказались непроверяемы, так как найти их оригиналы до сих пор не получилось. Видимо, потому, что их просто не существует.

Фото: Дом на 47-яйулице в Нью-Йорке, где штаб-квартира Теософского общества / Публичное достояние

«Тайная доктрина» Однако главным трудом жизни Блаватской стала «Тайная Доктрина». Увеситстый трехтомник вышел в свет в 1888 году и, по замыслу автора, должен был стать «синтезом науки, религии и философии». Там мадам изложила идеи о циклах человеческой эволюции, смене рас и наступлении новой эпохи — эры Водолея. Уточним сразу: компиляция, вранье и плагиат там, как и в «Изиде», в избытке. Язык опять-таки жуткий, видимо для придания авторитетности книге — ну кто же поверит в тайные знания, написанные простым и доступным языком? Нет уж, страдайте! К тому же Блаватская пересыпала текст научными терминами, которые на деле там ни к селу, ни к городу. Автор поясняла, что обе книги ей диктовали все те же астральные мудрецы их Тибета. Там, кстати, есть примечательное деление народов по уровню духовного развития. Арийская раса ставится на вершину эволюции, а коренные народы Австралии, Африки и Тасмании — «получеловеческие полуобезьяньи линии» и «умирающие остатки» прошлых рас. И знаете что? Спустя полстолетия появились парни, которым эти идеи очень понравилось! Да-да, речь идет нацистах из общества «Аненербе» (Ahnenerbe, «Наследие предков»). Они с энтузиазмом доказывали теорию превосходства арийской расы над всеми прочими, опираясь именно на работы мадам Блаватской.

Фото: Елена Блаватская. Global Look Press / www.globallookpress.com

Скандалы Блаватской Как и всякий просветленный гуру, Блаватская не слишком внимательно относилась к финансам, а они, между тем таяли с неприятной скоростью. Книги принесли ей известность, но не богатство. Дела Теософского общества в Нью-Йорке шли плохо: американская публика быстро пресытилась высокодуховными лекциями. А тут еще грянул брачный скандал. Оказалось, что Блаватская вышла замуж за грузинского купца, жившего в США. Но вот незадача — ее первый муж, Никифор Блаватский был еще жив и развод супруги не оформляли. По любви было дело, или фикция для скорого оформления американского паспорта, неизвестно. Но пришлось со вторым мужем развестись. Кстати, это не помешало мадам таки получить заветный документ гражданки США. Так Блаватская стала одной из первых русских женщин, обретших американское гражданство. Но жить в Соединенных Штатах ей расхотелось. Вместе с Олкоттом они переехали в Индию и основали международную штаб-квартиру Теософского общества.

Фото: Елена Блаватская и Генри Олкотт, 1888 год / Публичное достояние

Изредка Блаватская давала гастроли в Европе. Но тут ее нагнал новый удар. Она не доплатила за услуги неким супругам Кулон. А зря — именно они долгое время обеспечивали техническую сторону «чудес» и знали всю подноготную «сверхъестественных сил» мадам. Кулоны решили отомстить и передали христианскому журналу личные письма Блаватской. В них были подробные инструкции, в какой момент «материализовать» записки от тибетских мудрецов, где спрятать реквизит и как устраивать оптические иллюзии. История мгновенно разнеслась по всему миру. Лондонское Общество психических исследований, до того благосклонно относившееся к Блаватской, командировало в Индию молодого исследователя Ричард Ходжсон. Он выяснил, что знаменитый «волшебный» шкаф имел потайные ходы, раздвижные панели и двойные задние стенки. Через них помощники незаметно подкладывали записки.

Фото: Портрет Елены Блаватской художника Германа Шмихена, Лондон, 1886 год / Публичное достояние

Экспертиза почерка показала, что все знаменитые письма от махатм были написаны самой Блаватской измененным почерком, но с характерными для нее идиомами и орфографическими ошибками. «Голоса духов» в темноте создавали с помощью скрытых металлических трубок, а призрачные фигуры были манекенами из папье-маше. Параллельно с этим расследованием в Европе выяснили, что в одном из «астральных писем», якобы полученных Блаватской напрямую из Тибета, присутствуют огромные куски из публичной речи американского спиритуалиста Генри Киддла. Мадам окончательно заклеймили как одного из самых изощренных шарлатанов.

Интересно В 1986 году Лондонское Общество психических исследований опубликовало пресс-релиз эксперта Вернона Харрисона. Он заявил, что расследование Ходжсона было предвзятым, а улики против Блаватской могли быть сфабрикованы самими супругами Кулонами. Однако верится в эту «предвзятость» с большим трудом.