Он вам не Кузя. Как самозванный «бог» переродился в целителя Ивиаса

Самой опасной считается та секта, в которую попал близкий человек. Неважно, сколько у нее последователей, — вызволить людей очень трудно из любого культа. Основателя одного из них, «бога Кузю», в свое время попытались остановить законом. Но мошенник довольно легко отделался. Выдержав паузу, уже под именем целителя Ивиаса он, похоже, заходит на второй круг.

Кто такой «бог Кузя» Андрей Попов родился 23 августа 1977 года в Долгопрудном. Рос без отца, после тяжелой болезни частично потерял зрение и почти все детство провел дома. Мать слабовидящего сына строго воспитывала и жестоко наказывала — хотела таким образом закалить дух и «сделать из него мужчину». Бабушка рассказывала внуку религиозно-эзотерические истории, один только дед, похоже, был адекватным. Мальчишка же мечтал о своем собственном зверинце, и, говорят, у него даже были питомцы: краб и попугай Кузя. Больше о детстве и юности Попова ничего не известно. «Вынырнул» он в 90-е годы. Тогда как раз возрождались храмы и остро не хватало священников. Попов купил подрясник, рясу, крест и в этом наряде стал ходить по московским храмам: говорил, что приехал с периферии и готов помочь. Священники с радостью соглашались — рук не хватало. Документы не проверяли, верили на слово, писала KP.RU.

Фото: Андрей Попов в облачении священника. Кадр из видео / RuTube

Позже Попов стал представляться епископом Сарненской епархии Украинской православной церкви Романом. Выступал с платными лекциями в Московском почвенном институте имени В. В. Докучаева и говорил довольно странные для православного вещи. Например, хвалил теорию о переселении душ. Звал всех на свои службы в самодельном храме при частном доме под Лобней. В РПЦ провели проверку и официально объявили: самозванец! Не имеет отношения ни к украинской, ни к Русской православной церкви, и никакого сана у него нет. Ну нет так нет — Попов покладисто перестал представляться епископом и заявил, что теперь он «бог Кузя», состоящий на 82,5% из духа, на 2,5% из творческой энергии и на 15% из любви. А кто не верит, тот дурак.

Прихожанам нравилось: молодой батюшка, добрый, у него еще голос такой елейный. Так он и создавал костяк последователей, гастролируя по московским храмам. А потом стал называть себя епископом. Тут им уже заинтересовались. Я помню, в патриархии проводили расследование, выясняя, что это за человек. Александр Дворкин сектовед, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Почему «бог Кузя» Имя Кузя Попов выбрал в память о том самом попугайчике, который жил у него в детстве. Но со временем историю подредактировали. Теперь он якобы назывался в честь «провидца» Кузьмы Алексеева. Жил такой на рубеже XVIII–XIX веков в Нижегородской области. Как и многие мордвины, был крещеным, но прежнюю веру помнил и совмещал с новоприобретенным христианством. Работал Алексеев графским крепостным хлебопашцем. Но весной 1808 года вдруг начал слышать голоса и делиться пророчествами с односельчанами: пришли, дескать, последние дни. Стал подбивать всех на языческие моления на мордовском городище в старом лесу (это место с тех пор и зовется Кузьмины Караваи). Собрал «не менее четырех тысяч душ». Тут уж хозяева-графья психанули, вызвали кого следует. «Кузьку-бога», как прозвали Алексеева, а также семерых его ближайших соратников арестовали и отправили в нижегородский уголовный суд. Новоявленного «пророка» били плетьми и сослали в Иркутскую губернию. Двоих последователей отдали в солдаты, остальных после порки вернули по домам.

Фото: Хозяин Кузьмы Алексеева граф Сен-При / Публичное достояние

Таланты «бога Кузи» На всякий товар есть свой купец, вот и у «бога Кузи» появились свои адепты. Тем более что он явил миру свою уникальную биографию на уже закрытом, но заархивированном сайте. Если верить ему, то Попов — вундеркинд: в три года знал наизусть произведения Уильяма Шекспира и сочинил свои первые стихи, а в 12 лет получил первый разряд по шахматам. Школу окончил окончил с золотой медалью, затем отучился в МГУ и даже где-то что-то преподавал. Историк, философ, религиовед, психолог, поэт, писатель, композитор, певец, биолог. Член Союза писателей и Союза художников. Получил золотую есенинскую медаль «За верность традициям культуры и литературы». Правда, это не государственная награда, а значок от общественности, его можно купить за полторы тысячи рублей.

Фото: РИА «Новости»

Автор более 300 книг, выпустил более 40 книг стихов, создал свыше 800 музыкальных произведений, написал тысячи картин, где «в символах закодирована информация о том, как называется картина. Это монография на астральном языке». А неизданного материала еще больше. Человек энциклопедических познаний, с феноменальными памятью и внимательностью. Но и это еще не все! Ко всему этому богатству нужно добавить дар «точного предвидения событий» и знания, как изменить негативный прогноз. А еще целитель — даже на расстоянии — что твой Кашпировский. Имеет «духовный сан, но он не признан официально». Разумеется, подтверждений хоть каким-нибудь «рекордам» Попова нет, но многие верили. Кажется, единственная правда во всем этом бахвальстве в том, что «бог Кузя» — член Всероссийского общества слепых и инвалид II группы по зрению. Последнее еще раз подтверждает, что Попов врет про свою полную слепоту: он видит, пусть и очень плохо, иначе была бы I группа.

Фото: Андрей Попов с одной из своих пассий. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

«Учителя» Попова «Бог Кузя» не забыл про реинкарнацию и уверял, что в нем также живет большой коллектив «душ-помощников». Начиная от Адама и Шивы, ветхозаветных пророков, Юлия Цезаря, Иисуса Христа, христианских святых и заканчивая Михаилом Ломоносовым, Михаилом Лермонтовым, Еленой Рерих и Еленой Блаватской. Кажется, психиатры это называют множественным расстройством личности. Впрочем, Попов при всем это был явно нормальным и весьма хитрым человеком, недаром он любил кричать своим адептам: «Я не дурак!» Мешанина из религий и верований — давний ход, освоенный множеством «гуру»: и все той же Блаватской с ее теософией, и Марией Дэви Христос из «Великого белого братства ЮСМАЛОС». За рубежом таких провидцев тоже хватает.

Фото: Стоп-кадр видео Youtube

Пример тому еще один «великий слепой» — Секо Асахара. У него с детства не видел левый глаз и частично правый. Пусть японец и не получил толком никакого образования, но смог отлично устроиться в жизни и организовать — загибайте пальцы! — террористическую экстремистскую тоталитарную деструктивную секту «Аум синрике»*. И Попов вполне мог о ней знать. В начале 90-х Асахара активно гастролировал в России: выступал перед студентами МГУ, МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГИМО. «Аум синрике» легко заплатила около миллиона долларов США за ежедневные часовые программы на радиостанции «Маяк», по полчаса японец регулярно выступал на канале «2×2». Плюс массовые медитации на стадионе «Олимпийский».

Фото: На экране Секо Асахара. Natsuki Sakai / www.globallookpress.com

Секта «бога Кузи» Собрания последователей Попова проходили в Большом Кондратьевском переулке в Москве, за что их прозвали «кондраты». Подавляющее большинство адептов были дамы. В секте быстро организовалась своя иерархия. В первый круг входили не то три, не то четыре жены «бога Кузи». Чуть ниже по степени приближенности находилась главная помощница — «воскресник». Далее следовали особо приближенные последователи, в том числе женщины. Потом шли торговцы, дамы из них были кандидатами в гарем, «невестами». Остальные люди делились две группы. Первые — те, кто еще не знал о Кузе. Вторые — демоны, «овощи» или «огурцы»: они узнали о «боге», но отвернулись от него. Чаще всего это были родственники сектантов, которые пытались вытащить близких из ада секты. Кузя учил свою паству обманывать их и немедленно прекращать общение: разводиться с супругами, детей отдавать бабушкам и дедушкам или в интернат, престарелых родителей бросать. «Господь за вас за этой не осудит», приговаривал он.

Фото: Андрей Попов у себя на кухне. Кадр из видео / RuTube

Нравилось Попову похваляться, как с помощью мистической кары он может навредить кому угодно. Это называлось «бросить шарек». Своих адептов мошенник уверял в том, что все они живы только благодаря его молитвам и целенаправленным исцелениям. А те, кто все-таки имеет наглость болеть, виноваты сами. И — нет, лекарства принимать нельзя, к врачам обращаться тоже. Всю свою паству Попов держал в ежовых рукавицах. В секте царила жесткая дисциплина, адептов постоянно оскорбляли, часто избивали плетью, ремнем, палкой и резиновым шлепанцем. Людям нельзя было тратить деньги на себя. Нет средств? Тогда еду, одежду, обувь надлежало воровать: по учению Кузи это ж не грех, а попался — опять-таки сам виноват. Отдельной песней были так называемые «выдры», на которых сектанты должны были обсуждать друг друга. Эдакий сеанс группового стукачества: кто что сказал или сделал не так, кого в чем подозревают. Народ доходил до психоза, а их обрюзгший и неряшливый лидер степенно кивал и в финале рек заключительное слово.

Фото: Андрей Попов под конвоем. Екатерина Чеснокова / РИА «Новости»

Денежный вопрос Некоторые члены секты — торговцы, те самые, что из «четвертого круга» кузиных адептов, — одно время успешно зарабатывали на православных выставках-ярмарках. Дело организовали с размахом: ставили до 40 стендов от имени малоизвестных храмов или монастырей и предлагали посетителям заказывать (за деньги, разумеется) всевозможные молебны и требы. Это приносило прекрасный доход, иногда даже получалось завербовать новых сектантов. Но «кондратов» все же вывели на чистую воду. Кончилось все тем, что организаторы выставок стали скрупулезно проверять всех участников и перекрыли вход и Кузиным фанатам, и другим мошенникам и проходимцам. Впрочем, это не сильно сказалось на финансовом благополучии Кузи. Сектанты стали ходить на светские ярмарки, вроде распродаж одежды в ТЦ, и там просили «на храм». Кроме того, адепты Попова отдавали ему все свои сбережения, переписывали на него имущество. И мечту о зоопарке исполнили: однажды на Новый год «богу» поднесли два миллиона на покупку животных.

Фото: Полицейская с бухгалтером секты «бога Кузи» Галиной Маркевич / РИА «Новости»

Уголовное дело Кузи Люди, которым удалось вырваться из секты, говорили, что еще с 2010-го обращались в МВД, ФСБ, прокуратуру и даже были в приемной президента. Приносили документы, аудиозаписи, показания свидетелей, книги Попова. Но на жалобы никто не обращал внимания, следовали лишь отписки. А тем временем к Кузе попадали новые и новые жертвы. Дело сдвинулось с мертвой точки лишь в мае 2014 года, когда избитая жертва «бога» обратилась в полицию. При обысках «молелен» изъяли поддельные печати реальных религиозных организаций, 20 коробок с пятитысячными и тысячными банкнотами на общую сумму более 200 миллиона рублей, 150 тысяч долларов США. Такое богатство ни одной секте в России не снилось!

Фото: Андрей Попов на скамье подсудимых. Михаил Воскресенский / РИА «Новости»

Кстати, изъятые деньги попытался «спасти» финансист секты Юрий Цукерман. С поддельными документами он доказал, что это были его личные средства, забрал из хранилища 215 миллионов рублей — и был таков. Его и немногим больше 85 миллионов нашли только через три года. Куда делись остальные 130 миллионов — неведомо. Ловкого господина осудили на шесть лет колонии.

Фото: Юрий Цукерман во время задержания. / РИА «Новости»

Еще полицейские нашли фото и видео с детской порнографией. Также вывезли в Московский зоопарк свыше 50 видов редких животных, среди которых были австралийская ехидна, крокодил, игуана, варан и броненосец. Только в 2015-м следователи вспомнили о материалах, которые экс-сектанты пять лет пытались показать правоохранительным органам. Кузю, его жен-подельниц и нескольких активистов арестовали. Летом 2018 года суд приговорил Попова к пяти годам лишения свободы за мошенничество. Вот только никто в колонию не уехал: Кузе и другим осужденным зачли время под арестом из расчета один день за полтора в колонии общего режима.

Интересно Не стоит думать, что с Кузей водились только маргиналы. Одной из его гражданских жен была скрипачка мирового уровня, лауреат конкурсов Паганини и Чайковского, заслуженная артистка России Анастасия Чеботарева. С 2007 по 2015 год она сбирала деньги на православных выставках якобы для храмов и помощи верующим на Украине и передавал их в секту. После ареста Попова музыкант пустилась в бега. Ее задержали в январе 2020 года и отправили отбывать положенный срок.

Целитель Ивиас Некоторое время о Попове и компании ничего не было слышно. Однако в начале февраля этого года стало известно, что он проводит ежедневные приемы в подвале дома на Краснопролетарской улице Москвы. Но теперь выступает под именем целителя Ивиаса. Это аббревиатура, которая расшифровывается как Истинно Верный Истинный Андрей Святой. Новоявленный Ивиас представляется контактером «с небесными иерархиями» и «гениальным композитором и певцом». Обещает изменить судьбу и исцелить от всего. Непосредственно депрессию изгоняет монотонным космическим воем. Словом, все по-старому, но уже осторожнее: для посторонних это всего-то посиделки друзей, чай пьют, никого не трогают. Во всяком случае, так заявляет экс-советник генерального директора Центра международной торговли Москвы и последовательница «бога Кузи», осужденная за мошенничество, Надежда Розанова. А ее «коллега по статье» Жанна Фролушкина в деревне Агафониха под Лобней занимается, по словам местных жителей, вторым местом для свиданий с паствой.

Фото: РИА «Новости»

В крепкий трехэтажный подмосковный дом Фролушкина переехала четверть века назад из Красноярского края. Однажды хозяйка на свою беду повстречалась с Поповым и стала его гражданской женой. Скоро в деревню по выходным дням принялись ездить сектанты — кто на автобусах, кто на машинах. После следствия и суда дом долгое время пустовал. Но в 2025 году местные жители стали замечать, что в заброшенном жилище все чаще горит свет, слышно, что на участке идет уборка, жгут траву. Иногда приезжает машина. На стук в ворота никто не откликается, хозяйка на люди не показывались.

* Запрещенная в России террористическая организация.