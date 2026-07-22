Религиовед Астахова отметила, что молодые люди приходят на исповедь осознанно и с правильными внутренними установками

В современном мире, где цифровое общение часто заменяет живое взаимодействие, церковь становится местом притяжения для молодежи. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая кафедрой теологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Лариса Астахова.

По ее словам, молодые люди приходят на исповедь осознанно и с правильными внутренними установками. В наше тревожное время молодое поколение парадоксальным образом страдает от нехватки живого социального контакта, проводя большую часть времени в онлайн-пространстве. Именно церковная среда предоставляет возможность для прямого офлайн-взаимодействия, где формируется настоящее сообщество.

Профессор подчеркнула, что это создает то самое доброе и стабильное общество, которого так не хватает молодежи для полноценного развития социальности и поиска единомышленников. С точки зрения религии этот процесс важен как приобщение к ценностной культурной среде. Речь идет не о слепом следовании традициям предков, а об осмысленном поиске ценностей и понимании того, почему они важны для нас сегодня.