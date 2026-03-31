Священник подробно объяснил, можно ли носить вещи умерших

После утраты близкого многие задаются вопросом: можно ли носить его вещи? Ответ на этот непростой вопрос дал священнослужитель, сообщил MK.RU со ссылкой ИА «Кулик».

Церковь считает, что носить вещи умершего можно, и строгих запретов на это нет. Но важно делать это с молитвой и уважением.

«Не бойтесь надевать оставшиеся вещи и поминайте усопшего обязательно в ваших молитвах — и в храме, и дома», — рассказал священник.

По его словам, главное — не одежда, а память о человеке и молитва за его душу. Вещи становятся не просто предметами гардероба, но и напоминанием о духовной поддержке тех, кого уже нет рядом.

