Психолог Фомин объяснил интерес зумеров к церкви возможностью получить успокоение через ритуал

В последние годы представители поколения Z стали реже обращаться за помощью к психологам, предпочитая решать свои ментальные проблемы с помощью церкви. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал практикующий психолог и психотерапевт Евгений Фомин.

Эксперт напомнил, что качественная терапия стоит дорого, квалифицированных специалистов мало, а ожидание записи к ним растягивается на месяцы.

«У зумеров часто финансовые трудности, а тревога накатывает здесь и сейчас и остается без поддержки психологов. В церковь можно прийти в любой момент и исповедаться бесплатно», — объяснил Фомин.

По его словам, религия предлагает возможность конкретных физических действий: поставить свечу, поклониться, приложиться к иконе, выпить святой воды или прочитать молитву вслух. Такие ритуалы дают возможность получить телесное успокоение.