360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Проект «Ходорковский LIVE»* внесли в реестр иноагентов

    Минюст внес Микаелян*, Клепкина* и «Ходорковский LIVE»* в реестр иноагентов

    Фото: РИА «Новости»

    Минюст России включил в реестр иностранных агентов проект «Ходорковский LIVE»*, искусствоведа Марию Микаелян* и журналиста Валерия Клепкина*. Об этом сказано на сайте ведомства.

    По данным Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.

    Клепкин*, как отметили в ведомстве, выступал против специальной военной операции и участвовал в антироссийских акциях за рубежом.

    Микаелян* также принимала участие в таких акциях и взаимодействовала с нежелательной в России организацией. Оба проживают за пределами страны.

    Проект «Ходорковский LIVE»*, по данным министерства, формировал негативный образ Вооруженных сил России. В его работе участвуют лица, уже включенные в реестр иноагентов.

    Ранее иностранным агентом признали комика Александра Незлобина*.

    *Признаны иностранными агентами на территории России.