Проект «Ходорковский LIVE»* внесли в реестр иноагентов

Минюст внес Микаелян*, Клепкина* и «Ходорковский LIVE»* в реестр иноагентов

Минюст России включил в реестр иностранных агентов проект «Ходорковский LIVE»*, искусствоведа Марию Микаелян* и журналиста Валерия Клепкина*. Об этом сказано на сайте ведомства.

По данным Минюста, все они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей.

Клепкин*, как отметили в ведомстве, выступал против специальной военной операции и участвовал в антироссийских акциях за рубежом.

Микаелян* также принимала участие в таких акциях и взаимодействовала с нежелательной в России организацией. Оба проживают за пределами страны.

Проект «Ходорковский LIVE»*, по данным министерства, формировал негативный образ Вооруженных сил России. В его работе участвуют лица, уже включенные в реестр иноагентов.

Ранее иностранным агентом признали комика Александра Незлобина*.

*Признаны иностранными агентами на территории России.