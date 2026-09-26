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    Астролог посоветовал собирать плоды и лекарственные травы в полнолуние

    Зак: в полнолуние плоды и лекарственные травы особенно полезны

    Maksim Konstantinov/Global Look Press
    Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

    Полнолуние, пик которого наступит в 19:49 субботы, 26 сентября, — благоприятное время для сбора плодов и лекарственных трав. Об этом 360.ru рассказал профессиональный таролог и астролог Борис Зак.

    Он утверждает, что в полнолуние соки растений уходят от корней и поднимаются вверх.

    «Приток соков растений к листьям и в целом верхней части [растения] дополнительно насыщает лекарственные травы, потому их благоприятно собирать в полнолуние. Часть соков у овощей и фруктов с надземными плодами уходит в сами плоды, а потому плоды, собранные в этот период, особенно сочные и полезные», — пояснил Зак.

    При этом агроном, с которым также побеседовал 360.ru, уверен, что полнолуние никак не влияет на растения. Подробнее — в нашем материале.

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