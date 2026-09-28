Врачи МОЦОМД избавили от болей подростка с редким эндокринным заболеванием

Врачи детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства помогли установить причину продолжительных болей в коленях у 13-летнего подростка. Об этом случае рассказали специалисты медучреждения.

Юный футболист около трех месяцев испытывал сильный дискомфорт в суставах. Сначала врачи предполагали спортивную травму или начало ревматоидного артрита, однако дополнительное обследование, включая УЗИ щитовидной железы, позволило установить другую причину — гипопаратиреоз.

Это редкое эндокринное заболевание связано с нарушением работы околощитовидных желез и обмена кальция и фосфора. Недостаток кальция может проявляться, в частности, болями в костях и суставах, из-за чего патологию иногда принимают за ревматическое заболевание.

«Гипопаратиреоз — коварный „маскировщик“. Он часто имитирует ревматические боли, из-за чего пациенты могут месяцами, а то и всю жизнь лечить несуществующий артрит, теряя драгоценное время. Наша задача — увидеть картину целиком. Лечение гипопаратиреоза направлено на коррекцию обмена веществ и требует пожизненной терапии под строгим контролем эндокринолога», — пояснила заведующая отделением Юлия Котова.

Во время терапии важно с ювелирной точностью поддерживать нормальный уровень кальция в крови.

Медики рекомендуют родителям не откладывать обследование, если ребенок долго жалуется на боли в суставах. Комплексная диагностика помогла в этом случае своевременно определить заболевание, скорректировать лечение и вернуть подростка к привычной жизни.

К занятиям футболом подросток сможет вернуться после восстановления нормального обмена веществ.