Новые станции очистки в Птицеграде улучшат качество воды для 97 тысяч человек
Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков совместно с главой МинЖКХ Подмосковья Кириллом Григорьевым проинспектировал строительство очистных сооружений в поселке Птицеград. Об итогах рабочего визита в Сергиев Посад рассказали в областном ведомстве.
Мощность нового комплекса составит 40 тысяч кубометров стоков в сутки, что обеспечит надежное водоотведение для 97 тысяч человек. Объект возводят по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
«Федеральный проект „Вода России“ направлен, прежде всего, на достижение цели, установленной указом президента, — снижение загрязненных стоков в водоемы в два раза к 2035 году. Конечно, Московская область не стоит в стороне. Я бы сказал, это регион-лидер в данном направлении. Здесь цель поставлена более амбициозно — к 2035 году полностью исключить загрязненные стоки», — сказал Максим Корольков.
Комиссия детально изучила технологическую цепочку: от уже завершенных камеры гашения и приемного резервуара до блока биологической очистки (аэротенки, минерализатор) и вторичного отстаивания, готовность которых превышает 90%.
До ноября на объекте завершаем первый этап строительства. Далее — технический пуск на воде и второй этап, в рамках которого предусмотрены финальные работы и благоустройство. На объекте внедряем современные отечественные технологии — на этапах механической и биологической очистки установлены системы газоочистки, которые снижают выбросы и обеспечивают соблюдение санитарных норм.
Кирилл Григорьев
глава МинЖКХ Подмосковья
Вместо химических реагентов для финишного обеззараживания воды будут использовать ультрафиолетовую установку. Технологический процесс на объекте полностью автоматизируют, а оборудование оснастят датчиками.
Общая строительная готовность объекта достигла 82%. Запуск комплекса в эксплуатацию намечен на июль 2027 года.