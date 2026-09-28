Новые станции очистки в Птицеграде улучшат качество воды для 97 тысяч человек

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России Максим Корольков совместно с главой МинЖКХ Подмосковья Кириллом Григорьевым проинспектировал строительство очистных сооружений в поселке Птицеград. Об итогах рабочего визита в Сергиев Посад рассказали в областном ведомстве.

Мощность нового комплекса составит 40 тысяч кубометров стоков в сутки, что обеспечит надежное водоотведение для 97 тысяч человек. Объект возводят по государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».

«Федеральный проект „Вода России“ направлен, прежде всего, на достижение цели, установленной указом президента, — снижение загрязненных стоков в водоемы в два раза к 2035 году. Конечно, Московская область не стоит в стороне. Я бы сказал, это регион-лидер в данном направлении. Здесь цель поставлена более амбициозно — к 2035 году полностью исключить загрязненные стоки», — сказал Максим Корольков.

Комиссия детально изучила технологическую цепочку: от уже завершенных камеры гашения и приемного резервуара до блока биологической очистки (аэротенки, минерализатор) и вторичного отстаивания, готовность которых превышает 90%.