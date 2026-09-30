Подмосковные врачи восстановили строение кисти ребенку с деформированным пальцем

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступила девочка, у которой деформировался большой палец правой руки. Об особенностях хирургического вмешательства рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава региона, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

Обследование показало, что интенсивный рост тканей привел к отклонению пальца и сужению межпальцевого промежутка, что угрожало нарушению мелкой моторики.

«У детей ткани растут быстро, и даже небольшая деформация может стремительно прогрессировать. Это может привести к нарушению координации и мелкой моторики, что критично для ребенка. Появляется риск хронических болей и стойкого ограничения подвижности. Мы выполнили пластику межпальцевого промежутка и вернули анатомически верное строение первого пальца кисти», — рассказал Александр Григорьев.

Операция позволит избежать полностью сохранить функцию руки

Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем девочке предстоит пройти курс реабилитации для восстановления подвижности кисти.