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    Подмосковные врачи восстановили строение кисти ребенку с деформированным пальцем

    Фото: Минздрав МО

    В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу поступила девочка, у которой деформировался большой палец правой руки. Об особенностях хирургического вмешательства рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава региона, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

    Обследование показало, что интенсивный рост тканей привел к отклонению пальца и сужению межпальцевого промежутка, что угрожало нарушению мелкой моторики.

    «У детей ткани растут быстро, и даже небольшая деформация может стремительно прогрессировать. Это может привести к нарушению координации и мелкой моторики, что критично для ребенка. Появляется риск хронических болей и стойкого ограничения подвижности. Мы выполнили пластику межпальцевого промежутка и вернули анатомически верное строение первого пальца кисти», — рассказал Александр Григорьев.

    Операция позволит избежать полностью сохранить функцию руки

    Пациентку выписали в удовлетворительном состоянии. В дальнейшем девочке предстоит пройти курс реабилитации для восстановления подвижности кисти.

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