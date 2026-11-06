Новый том собрания сочинений Чайковского представят в музее в Клину

В Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину 7 ноября в 15:00 представят новый том академического полного собрания сочинений композитора. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Том открывает серию II, посвященную произведениям для оркестра, и включает партитуру симфонической фантазии «Фатум» (1868). Научный редактор тома — кандидат искусствоведения Даниил Петров. Презентация приурочена ко Дню памяти Чайковского.

«Фатум» относится к ранним сочинениям, не опубликованным при жизни автора, который не считал их достойными распространения. Фантазия впервые была напечатана уже после смерти Чайковского, как и некоторые другие отвергнутые им произведения. За время, прошедшее с первого издания (1896), текст сочинения никогда полностью не проверялся по сохранившимся источникам.

Для новой публикации партитура была заново воссоздана на основе оркестровых партий, изготовленных для первых исполнений фантазии в 1869 году. В результате текст предстает в уточненном виде: отличия от прежних изданий касаются многих элементов нотного текста — штрихов, динамики, деталей оркестровки, звукового состава отдельных аккордов. Помимо партитуры в томе напечатано переложение «Фатума» для фортепиано в четыре руки, сделанное для издания 1896 года композитором и теоретиком Н. А. Соколовым.