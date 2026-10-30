Китайские студенты провели в Ногинске мастер-классы для школьников

Студенты из Китая познакомили учащихся школы в Ногинске с культурой своей страны. После занятий иностранцы показали школьникам постановку «Красная шапочка».

«Это мой первый раз работы в школе. Для меня очень интересно, дети очень милые и задают добрые вопросы», — рассказала студентка второго курса МПГУ Шухуэй Чжао.

Гости из Китая научили делать школьников фигуры оригами и бумажные фонарики, а также показали, как исполнять национальные танцы.

«Они очень хорошо разговаривают, все очень красивые и, самое главное, добрые. У них все получится, я в них очень сильно верю», — отметила одна из учениц.

Театральное искусство, творчество и танцы объединили студентов и школьников лучше любых учебников и дали начало дружбе между двумя культурами.

Профессор, доктор педагогических наук, директор Института развития цифрового образования МПГУ обратила внимание, что китайские студенты любят рассказывать про свою страну. По ее словам, они очень радуются, когда видят интерес к их культуре со стороны россиян.