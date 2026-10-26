Сотрудники Росгвардии вручили погоны кадетам в Одинцове

В школе № 18 городского округа Подольск прошла торжественная церемония приведения к кадетской клятве подшефного класса Росгвардии. Начальник Одинцовского отдела Росгвардии, майор полиции Евгений Ястребов вынес знамя и открыл церемонию.

Мероприятие было приурочено к предстоящему Дню образования вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации. Руководство подмосковного главка ведомства вручило ученикам их первые погоны.

Пятиклассники произнесли слова клятвы перед офицерами, педагогами и родителями, обещав с честью нести кадетское звание, быть преданными Родине и с уважением относиться к традициям предков.

В ходе праздничной программы сотрудники ведомства вручили благодарственные письма классным руководителям за активное участие в развитии движения и воспитании подрастающего поколения.

Первый кадетский класс Росгвардии в школе № 18 имени Подольских курсантов был открыт в 2022 году. В настоящее время в образовательном учреждении четыре профильных класса, в которых обучаются 115 будущих защитников правопорядка. Всего в Московской области успешно функционируют 12 классов ведомства.