Всероссийский научно-технологический диктант прошел в Серпухове

22 октября на предприятии «Артпласт» в Серпухове прошло тестирование в рамках диктанта, тема которого в этом году — «Человек и космос». Вместе с директором производства Игорем Харьковым сотрудники компании проверили свои знания о космических технологиях, а также участие в диктанте приняли студенты колледжей округа.

Для Серпухова тема космоса является родной и глубоко интегрированной в промышленную идентичность. Участие молодежи в подобных акциях подтверждает готовность к вызовам будущего и формирует основу для решения кадрового вопроса в наукоемких отраслях.

Диктант стал частью XIII Международного форума «Технопром-2026». Серпухов представляет собой мощный научно-промышленный кластер: ведущие институты и десятки наукоемких производств, таких как «Артпласт» — один из лидеров по выпуску полиэтиленовой упаковки в стране, — формируют технологический суверенитет России. Подобные акции подтверждают, что в Серпухове есть огромный запрос на знания.