В Подмосковье подали более 260 тысяч заявлений на обслуживание карты «Стрелка»

С начала года на региональном портале госуслуг подано более 260 тысяч заявлений на обслуживание единых транспортных карт «Стрелка». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на портале в разделе «Прочее» — «Транспорт». В рамках услуги можно подтвердить право на льготу, получить льготную карту «Стрелка», восстановить защитный код карты, обменять неработоспособную карту, вернуть ее для возврата залоговой стоимости, а также активировать или деактивировать льготу на проезд на банковской карте «Мир».

Для подачи заявления нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Выдача карт и проверка документов проходит в МФЦ, который указан в заявке.

Решение по услуге и перечень документов, необходимых для предъявления в МФЦ, придут в личный кабинет заявителя. Оформить льготную «Стрелку» могут учащиеся и военные пенсионеры, напомнили в пресс-службе.

При обучении ребенка на территории Подмосковья привязка карты «Мир» осуществляется онлайн за счет внедренного в услуге сервиса проверки.