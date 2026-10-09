Жители Подмосковья сменили вид использования 2,7 тысячи участков с начала года

За три квартала 2026 года в Московской области собственники изменили вид разрешенного использования 2,7 тысячи земельных участков. В бюджет поступило свыше 1,2 миллиарда рублей, сообщили в министерстве имущественных отношений Московской области.

Всего за это время министерство приняло 4,5 тысячи положительных решения об изменении ВРИ на общую сумму 22,7 миллиарда рублей.

Изменить ВРИ можно не для каждого участка. Возможность зависит от градостроительной документации, территориальной зоны, установленных градостроительных регламентов и других ограничений. Перед подачей документов важно проверить, допускается ли нужный вид разрешенного использования для конкретного участка.

Узнать размер платы за изменение ВРИ можно через сервис «Предоставление расчета размера платы за изменение ВРИ земельного участка» на портале госуслуг по ссылке. В сервисе используется протокол искусственного интеллекта, который помогает заполнить основные сведения об участке, проверить правильность данных и соответствие действующего ВРИ классификатору, а также подсказывает, можно ли изменить ВРИ бесплатно или потребуется внести плату.

После подачи заявления в течение 12 рабочих дней заявителю направляется уведомление с указанием суммы платы и платежных реквизитов. После оплаты можно обратиться в Росреестр для официального оформления нового вида разрешенного использования и внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).

В Московской области с 2014 года за изменение действующего ВРИ на виды, предусматривающие различные виды жилой застройки, взимается плата.