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    Учения по тушению склада провели в Чехове

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    В районе деревни Лешино городского округа Чехов прошли масштабные пожарно-тактические учения на территории складского комплекса. В них приняли участие работники 257-й, 274-й, 309-й, 311-й и 330-й пожарно-спасательных частей и отдельного поста 311-й части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.

    По легенде тренировки, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стеллажная зона хранения готовой продукции на первом этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, работники объекта были эвакуированы, а техническая служба предприятия обесточила корпус. Из-за быстрого распространения продуктов горения двое человек оказались отрезаны дымом и не смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Условному пожару присвоили пятый, наивысший ранг.

    Прибывшие специалисты развернули оперативный штаб пожаротушения. Для работы в непригодной для дыхания среде огнеборцы сформировали и задействовали шесть звеньев газодымозащитной службы, еще три звена находились в резерве. Газодымозащитники обнаружили пострадавших в бессознательном состоянии, вывели их в спасательных устройствах в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Одновременно специалисты подали водяные стволы с выдвижной автолестницы на охлаждение кровли здания и организовали защиту конструкций и ограничение распространения пламени.

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    Заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что мероприятие было направлено на совершенствование тактических навыков командного состава, отработку слаженности действий подразделений при тушении объектов с высокой пожарной нагрузкой, а также на организацию взаимодействия со службами жизнеобеспечения предприятия.

    Пожарные отработали ликвидацию крупного возгорания на территории складского комплекса. По сценарию учений, короткое замыкание вызвало пожар в зоне хранения готовой продукции на первом этаже здания.

    После срабатывания сигнализации персонал эвакуировали, а электроснабжение корпуса отключили. Однако двое условных пострадавших оказались заблокированы дымом. Из-за угрозы распространения огня на соседние стеллажи и участок утилизации упаковки пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности.

    Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

    Прибывшие подразделения организовали штаб пожаротушения и направили на поиски людей шесть звеньев газодымозащитной службы. Еще три оставались в резерве. Спасатели обнаружили двух человек без сознания, эвакуировали их с помощью специальных устройств и передали медикам.

    «Одновременно специалисты подали водяные стволы с выдвижной автолестницы на охлаждение кровли здания, а также организовали защиту конструкций и ограничение распространения пламени. Благодаря слаженной работе оперативного штаба и грамотным действиям дежурных расчетов условный пожар на площади более 1400 квадратных метров был успешно ликвидирован в нормативные сроки», — заключил Дмитрий Чебочкин.

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