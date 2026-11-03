Учения по тушению склада провели в Чехове
В районе деревни Лешино городского округа Чехов прошли масштабные пожарно-тактические учения на территории складского комплекса. В них приняли участие работники 257-й, 274-й, 309-й, 311-й и 330-й пожарно-спасательных частей и отдельного поста 311-й части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.
По легенде тренировки, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стеллажная зона хранения готовой продукции на первом этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, работники объекта были эвакуированы, а техническая служба предприятия обесточила корпус. Из-за быстрого распространения продуктов горения двое человек оказались отрезаны дымом и не смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Условному пожару присвоили пятый, наивысший ранг.
Прибывшие специалисты развернули оперативный штаб пожаротушения. Для работы в непригодной для дыхания среде огнеборцы сформировали и задействовали шесть звеньев газодымозащитной службы, еще три звена находились в резерве. Газодымозащитники обнаружили пострадавших в бессознательном состоянии, вывели их в спасательных устройствах в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Одновременно специалисты подали водяные стволы с выдвижной автолестницы на охлаждение кровли здания и организовали защиту конструкций и ограничение распространения пламени.
Заместитель начальника территориального управления № 14 Дмитрий Чебочкин сообщил, что мероприятие было направлено на совершенствование тактических навыков командного состава, отработку слаженности действий подразделений при тушении объектов с высокой пожарной нагрузкой, а также на организацию взаимодействия со службами жизнеобеспечения предприятия.
Пожарные отработали ликвидацию крупного возгорания на территории складского комплекса. По сценарию учений, короткое замыкание вызвало пожар в зоне хранения готовой продукции на первом этаже здания.
После срабатывания сигнализации персонал эвакуировали, а электроснабжение корпуса отключили. Однако двое условных пострадавших оказались заблокированы дымом. Из-за угрозы распространения огня на соседние стеллажи и участок утилизации упаковки пожару присвоили максимальный, пятый ранг сложности.
Прибывшие подразделения организовали штаб пожаротушения и направили на поиски людей шесть звеньев газодымозащитной службы. Еще три оставались в резерве. Спасатели обнаружили двух человек без сознания, эвакуировали их с помощью специальных устройств и передали медикам.
«Одновременно специалисты подали водяные стволы с выдвижной автолестницы на охлаждение кровли здания, а также организовали защиту конструкций и ограничение распространения пламени. Благодаря слаженной работе оперативного штаба и грамотным действиям дежурных расчетов условный пожар на площади более 1400 квадратных метров был успешно ликвидирован в нормативные сроки», — заключил Дмитрий Чебочкин.