Учения по тушению склада провели в Чехове

В районе деревни Лешино городского округа Чехов прошли масштабные пожарно-тактические учения на территории складского комплекса. В них приняли участие работники 257-й, 274-й, 309-й, 311-й и 330-й пожарно-спасательных частей и отдельного поста 311-й части ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы.

По легенде тренировки, из-за короткого замыкания электропроводки загорелась стеллажная зона хранения готовой продукции на первом этаже. Сработала автоматическая пожарная сигнализация, работники объекта были эвакуированы, а техническая служба предприятия обесточила корпус. Из-за быстрого распространения продуктов горения двое человек оказались отрезаны дымом и не смогли самостоятельно покинуть опасную зону. Условному пожару присвоили пятый, наивысший ранг.

Прибывшие специалисты развернули оперативный штаб пожаротушения. Для работы в непригодной для дыхания среде огнеборцы сформировали и задействовали шесть звеньев газодымозащитной службы, еще три звена находились в резерве. Газодымозащитники обнаружили пострадавших в бессознательном состоянии, вывели их в спасательных устройствах в безопасное место и передали бригаде скорой помощи. Одновременно специалисты подали водяные стволы с выдвижной автолестницы на охлаждение кровли здания и организовали защиту конструкций и ограничение распространения пламени.