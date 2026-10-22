Администрация Воскресенска провела встречу с жителями села Федино

21 октября глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты администрации, депутаты округа и представители Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО провели в селе Федино выездную администрацию. На встречу приехали также жители соседних населенных пунктов.

Главными темами обсуждения стали состояние дорог, благоустройство, уличное освещение и подготовка к зимней уборке. Все поступившие обращения зафиксированы и взяты в работу профильными службами.

«Все обращения по благоустройству и дорогам в рамках подготовки округа к зиме будут выполнены. Что касается уборки в зимнее время, то территория округа распределена и поставлена на учет, работы будут проходить под контролем системы ГЛОНАСС. Ни одна улица не останется без уборки. Асфальтирование и профилирование включим в план на весенне-летний период. Были обращения по освещению — все взяли в работу, вместе с концессионером проработаем каждое», — отметил глава округа Алексей Малкин.

Выездные администрации проходят в различных населенных пунктах округа. Такой формат позволяет жителям напрямую задать вопросы главе, его заместителям и профильным специалистам, а также оперативно обозначить наиболее актуальные задачи для территории.