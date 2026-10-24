Незаконную торговую точку на Октябрьском проспекте демонтировали в Люберцах

Павильон, который долгое время работал без необходимых разрешений, расположен у дома № 250. Его использовали под продажу табачной продукции.

Проверка показала, что строение не отвечает требованиям безопасности, а его содержание оставляет желать лучшего. Арбитражный суд Московской области встал на сторону администрации — объект подлежит сносу.

«Были выявлены нарушения санитарных норм и правил, противопожарных норм безопасности, в том числе ненадлежащее содержание торгового объекта. Были выданы предписания на устранение данных нарушений. После этого мы обратились в суд — решение суда поддержало исковое заявление администрации о его сносе», — рассказала заместитель главы округа Ирина Марченко.

Активная работа по сносу незаконных торговых объектов ведется с 2023 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. За это время в округе демонтировали порядка 600 таких строений, по состоянию на 2026 год снесено около 130 объектов.

Территорию, где был установлен павильон, у остановки общественного транспорта, благоустроят.