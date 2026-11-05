Одинцовский роддом опубликовал расписание мероприятий на ноябрь

Специалисты Одинцовского роддома предлагают молодым родителям получить информацию и подготовиться к родам и материнству. Будет проведена серия полезных встреч.

Каждый вторник для новоиспеченных родителей будут проходить занятия йогой для беременных. Ближайшие встречи запланированы на 10, 17 и 24 ноября. Каждая состоится в 13:00. Предварительная запись на занятия обязательна.

По средам, начиная с 11 ноября, в 12:00 в роддоме проходят встречи с профильными врачами. Они позволят не только познакомиться с учреждением и специалистами, но и задать интересующие вопросы.

Встречи с акушерками в роддоме пройдут 7, 14, 21, 28 ноября в 11:00 по адресу: Одинцово, улица Маршала Бирюзова, дом 3б. Телефон для справок: +7 985 963-14-64.

Посещение занятий йогой требует предварительной записи, поэтому будущим родителям стоит позаботиться об этом заранее. Встречи с врачами и акушерками помогут ближе познакомиться с учреждением, его специалистами и условиями, а также получить ответы на волнующие вопросы о беременности, родах и послеродовом периоде. Специалисты роддома готовы поделиться полезной информацией и поддержать будущих мам на каждом этапе.