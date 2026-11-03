Почти 2 тысячи обращений получил фонд «Защитники Отечества» в Чехове в 2026 году

пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: пресс-служба администрации м. о. Чехов

С начала года в фонд поступило более 1900 обращений. На сопровождении организации находятся 784 человека, включая 162 участников СВО и 46 человек с инвалидностью.

Социальные координаторы Елена Дорончева и Елена Корнейчук помогают ветеранам СВО и семьям погибших бойцов оформить льготы, получить юридическую и психологическую поддержку, пройти реабилитацию и найти работу.

За отчетный период 32 подопечных прошли медицинскую реабилитацию в центре «Ясенки», 11 семей — психологическую реабилитацию по программе «Мать и дитя». Еще 24 человека получили удостоверения ветерана боевых действий, 14 — прошли медико-социальную экспертизу, 12 — льготное зубопротезирование.

Фонд также выдал 24 направления на обучение. Трое ветеранов прошли «Школу фермера», пятеро получили аккредитацию в центре «Вершина» для работы с молодежью. Один из подопечных открыл собственное дело по изготовлению сувениров и деталей для БПЛА.

Фонд «Защитники Отечества» работает в Чехове с ноября 2023 года.