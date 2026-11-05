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    «Мособлэнерго» восстановила электроснабжение соцобъектов в Новоазовском районе

    Фото: Мособлэнерго

    Специалисты «Мособлэнерго» восстановили энергоснабжение шести образовательных учреждений в Новоазовском районе Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Министерство энергетики Подмосковья.

    Энергетики заменили более двух километров воздушных линий электропередачи, поврежденных в результате боевых действий или износа. Это обеспечило бесперебойную передачу электроэнергии потребителям.

    Также восстановили шесть трансформаторных подстанций, что важно для распределения нагрузки и предотвращения технологических сбоев в пиковые периоды.

    Полностью реконструировали системы электроснабжения пяти общеобразовательных школ и одного детского сада. Работы, по данным компании, обеспечат стабильную работу отопительного оборудования, освещения и компьютерных классов в текущий учебный год.

    «Модернизация инфраструктуры является приоритетной задачей для восстановления нормальной жизнедеятельности ДНР. Реконструкция сетей и подстанций, а также обновление систем в школах и детских садах позволили значительно повысить надежность энергоснабжения и снизить риск возникновения технологических нарушений. Энергетики продолжают мониторинг состояния сетей для обеспечения стабильного электроснабжения всех потребителей района», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

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