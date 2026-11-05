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    Выставку иллюстратора Андрея Николаева открыли в подмосковной усадьбе Вяземы

    Фото: Фото: Антипов С.С.

    В восточном флигеле усадьбы Вяземы в Одинцовском городском округе 12 ноября открыли выставку художника-графика и мастера книжной иллюстрации Андрея Николаева «Художник, философ, экзегет». Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Экспозиция показывает часть творческого наследия иллюстратора: циклы к произведениям русской литературы, работы из серии «Камни истории» с образами исторических персонажей, живописные композиции на сюжеты из Священного Писания и образы христианских подвижников.

    Николаев окончил художественный факультет Института кинематографии и посвятил себя книжной иллюстрации. Его работы отличались погружением в текст и философским подтекстом, иллюстрации дополняли литературные произведения и помогали раскрыть их суть. Всего Николаев проиллюстрировал около двух сотен книг.

    Выставка будет работать до 31 января 2027 года. Возрастное ограничение — 6+.

    Подробная информация размещена на сайте музея-заповедника А. С. Пушкина.

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