Обновление образовательных объектов завершили в Химках
В Химках за текущий год привели в порядок восемь образовательных объектов: школы в Лунево и микрорайоне Подрезково, основной корпус гимназии № 23, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, дошкольное отделение лицея № 7, а также детские сады «Радуга», «Олимпийский островок» и «Маячок».
В округе работают учреждения среднего профессионального образования: Московский губернский колледж искусств (творческие направления), Химкинский техникум космического энергомашиностроения (техническая сфера), Училище олимпийского резерва № 3 (спортивная подготовка) и колледж «Подмосковье» (профессиональные компетенции).
Начальник управления по образованию администрации городского округа Ирина Болгова отметила: «Губернатор Московской области Андрей Воробьев задал вектор развития системы образования — делать ее современной, практико-ориентированной и отвечающей запросам экономики. Глава Химок Инна Федотова поддерживает этот курс, и под ее руководством мы реализуем его на территории округа».