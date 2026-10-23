Обновление образовательных объектов завершили в Химках

В Химках за текущий год привели в порядок восемь образовательных объектов: школы в Лунево и микрорайоне Подрезково, основной корпус гимназии № 23, воспитательно-образовательный комплекс в Новогорске, дошкольное отделение лицея № 7, а также детские сады «Радуга», «Олимпийский островок» и «Маячок».