Лекция для школьников прошла в центральной библиотеке Воскресенска

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялся краеведческий час «Воскресенск — город химиков» для школьников. В ходе встречи учащиеся познакомились с историей создания Воскресенского химического завода и возможностями обновленной модельной библиотеки.

Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала восьмиклассникам о создании Воскресенского химического завода и этапах его превращения в ведущее предприятие химической промышленности. Школьники посмотрели краеведческий фильм «Первые директора», созданный пресс-службой химкомбината, о людях, которые строили и развивали завод.

Затем сотрудники библиотеки провели для ребят экскурсию по обновленным залам модельной библиотеки, подробно объяснив, какие новые возможности и функции появились здесь после модернизации. Особый восторг у юных гостей вызвала локация «Химическая лаборатория»: надев VR-шлемы, школьники очутились в виртуальной реальности, где каждый смог попробовать себя в роли исследователя и провести безопасные эксперименты.

Подобный формат превращает обычное посещение библиотеки в увлекательное знакомство с наукой будущего.