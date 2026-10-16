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    Лекция для школьников прошла в центральной библиотеке Воскресенска

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

    В Центральной библиотеке имени Инны Гофф состоялся краеведческий час «Воскресенск — город химиков» для школьников. В ходе встречи учащиеся познакомились с историей создания Воскресенского химического завода и возможностями обновленной модельной библиотеки.

    Заведующая отделом краеведения Елена Юрова рассказала восьмиклассникам о создании Воскресенского химического завода и этапах его превращения в ведущее предприятие химической промышленности. Школьники посмотрели краеведческий фильм «Первые директора», созданный пресс-службой химкомбината, о людях, которые строили и развивали завод.

    Затем сотрудники библиотеки провели для ребят экскурсию по обновленным залам модельной библиотеки, подробно объяснив, какие новые возможности и функции появились здесь после модернизации. Особый восторг у юных гостей вызвала локация «Химическая лаборатория»: надев VR-шлемы, школьники очутились в виртуальной реальности, где каждый смог попробовать себя в роли исследователя и провести безопасные эксперименты.

    Подобный формат превращает обычное посещение библиотеки в увлекательное знакомство с наукой будущего.

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