Инвестиционные проекты и меры поддержки бизнеса обсудили в Солнечногорске

Участниками стали предприниматели, руководители крупных предприятий, представители администрации округа и Департамента инвестиционного развития.

Повестку сформировали актуальные для делового сообщества темы. Речь шла о запуске инвестиционных проектов, мерах помощи предпринимателям, развитии инфраструктуры и выстраивании работы с ресурсоснабжающими организациями.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик выступил одним из основных спикеров встречи. Он разъяснил, какими инструментами государственной поддержки могут воспользоваться компании, включая субсидии для малого и среднего бизнеса и возможности сотрудничества с Фондом развития промышленности Московской области. Отдельное внимание он уделил сопровождению инвесторов от начала работы над проектом до его завершения.

«Департамент инвестиционного развития по поручению главы округа берет на сопровождение все инвестиционные проекты. Помогаем по вопросам подбора земельных участков, получения разрешений на строительство и земляные работы, взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями и технологического подключения, а также сопровождаем проект до ввода в эксплуатацию. Мы понимаем, что их реализация — это налоги, развитие Солнечногорска и, что особенно важно, рабочие места для наших жителей», — отметил Кирилл Типографщик.

Блок «Инвестиционный потенциал округа» включал презентацию планов предприятия «Лем-стиль» по созданию фабрики всепогодной уличной мебели. Представители компании познакомили собравшихся с характеристиками будущего производства и графиком реализации проекта. Также они рассказали об ожидаемом экономическом эффекте: появлении рабочих мест и увеличении поступлений в бюджет.

Еще одним примером развития производства стала компания «Барилла Рус», входящая в число крупнейших предприятий пищевой промышленности округа. На встрече рассказали об увеличении выпуска макаронных изделий и вложениях в новые мощности. Среди направлений расширения — строительство мукомольного комплекса.

Собственный практический пример представил и руководитель Центра обработки данных.

По оценке участников, формат инвестиционного часа помог обсудить насущные вопросы, найти подходы к их решению и установить деловые контакты. Организатором встречи выступила администрация городского округа Солнечногорск.