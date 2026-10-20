Профилактический рейд по техосмотру пройдет в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

С 26 октября по 1 ноября на территории Одинцовского округа пройдет профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Оно направлено на повышение уровня безопасности транспортных средств.

Мероприятие связано с исправностью подвижного состава и соблюдением требований законодательства в области технического осмотра. Госавтоинспекция предупреждает граждан об участившихся случаях мошеннических схем, связанных с продажей диагностических карт владельцам транспортных средств без предоставления автомобиля на обследование.

При выявлении подобных случаев сотрудники полиции принимают решение об аннулировании документа. Это впоследствии влечет за собой негативные последствия в отношении собственника транспортного средства.

Сотрудники ГАИ рекомендуют проходить технический осмотр своевременно и обращаться на проверенные пункты ТО.