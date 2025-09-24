Заявление Трампа о границах Украины удивило даже американцев. Что еще он сказал

Риторика президента США Дональда Трампа меняется быстрее, чем курс доллара. Спустя менее чем полтора месяца после исторических переговоров на Аляске, где он, казалось, убедился в неминуемом поражении Украины, политик вновь изменил мнение. 360.ru собрал главное из заявлений республиканца.

Территориальный вопрос Громкое заявление о перспективах конфликта Трамп сделал в соцсети Truth Social после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Нью-Йорке, куда мировые лидеры съехались на Генассамблею ООН. Американский лидер изучил военную и экономическую ситуацию и пришел к выводу, что Украина при поддержке Евросоюза способна продолжить борьбу и восстановить границы.

Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в частности, НАТО, первоначальные границы, с которых началась эта война, вполне возможны. Почему бы и нет? Дональд Трамп Президент США

Трамп сравнил Россию с «бумажным тигром». По его мнению, настоящая военная держава могла бы одержать победу менее чем за неделю, а не растягивать бои на 3,5 года. Глава Белого дома пообещал продолжить продавать оружие НАТО с тем, что дальше альянс действовал, как заблагорассудится. Очевидно, президент имел ввиду военную помощь Украине. Экономика России Прошелся Трамп и по российской экономике, упомянув некие очереди за бензином. По его мнению, Россия и президент Владимир Путин испытывают большие экономические трудности из-за военных трат.

Фото: Kyle Mazza — CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

«Когда жители Москвы и всех крупных городов, поселков и районов по всей России узнают, что на самом деле происходит с этой войной, что им практически невозможно достать бензин из-за длинных очередей, и обо всем остальном, что происходит в их военной экономике, <…> Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше!» — сказал он. Для Украины, по его мнению, настало время действовать. Он заявил, что эта страна обладает «великим духом» и становится только лучше. Несмотря на это, он пообещал удачи обеим странам. Почему Трамп разочаровался в Путине? В продолжение дня Трамп отпустил еще несколько замечаний. На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном он сетовал, что отношения с Путиным не помогли остановить конфликт. «Я думал, что это будет легче всего из-за моих отношений с Путиным. К сожалению, эти отношения ничего не значат. <…> Я действительно так считаю. Пусть они вернут себе свою землю», — сказал он.

Фото: Kay Nietfeld/dpa / www.globallookpress.com

На пресс-конференции с Зеленским он заявил, что конца конфликту не видно, и согласился с тем, что страны НАТО могут сбивать нарушившие воздушное пространство российские самолеты. На самой Генассамблее ООН Трамп раскритиковал западные страны за продолжение закупок российской нефти и пригрозил России пошлинами. Реакция на заявления Трампа Зеленский воспрял духом. По его мнению, произошел большой сдвиг. «Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — сказал украинский президент на брифинге. Макрон поддержал заявление американского коллеги. Он повторил слова Трампа о том, что Украина получит хорошие перспективы, если поддержать ее сейчас — на фоне возникших у России экономических проблем. Сенатор из Южной Каролины Линдси Грэм, внесенный в реестр экстремистов и террористов, назвал произошедшее переломным моментом.

Это обязательство продолжать продавать НАТО современное американское оружие на благо Украины колоссально меняет военную ситуацию для России. Линдси Грэм Сенатор

Российская сторона в лице заместителя постоянного представителя в ООН Дмитрия Полянского отнеслась к заявлению Трампа в соцсетях скептически. Дипломат призвал не радоваться так сильно каждому твиту. Западные СМИ обратили внимание, что хотя американский президент и сделал шаг навстречу Украине, но все же не не дал никаких указаний на то, как это повлияет на политику США. Агентство Reuters услышало в его словах намек на более решительные действия в виде ужесточения санкций или запуск нового механизма, позволяющего Европе закупать американское оружие для Украины. Журналисты напомнили, что ранее Трамп предлагал Украине отказаться от территорий в обмен на мир. Прежние заявления Трампа Трамп на протяжении долгого времени метался между Россией и Украиной, стараясь сохранить нейтральную позицию и настаивая на прекращении огня. После переговоров с Путиным в Анкоридже он вызвался организовать трехстороннюю встречу.

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

«Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — сказал он в середине сентября. Хотя до контактов на высшем уровне дело не дошло, президент достиг некоторых успехов — в Турции возобновились российско-украинские прямые переговоры, обменялись телами и военнопленными. Трамп казался вдохновленным и заявлял, что теперь-то конфликт между Россией и Украиной не приведет к третьей мировой войне. Но потом запал угас, он вновь разочаровался. «Путин меня подвел. Действительно подвел. <…> Я думал, эта будет самой легкой из-за моих отношений с президентом Путиным», — заявил президент. Перед Генассамблеей ООН он сказал, что лишь падение цен на нефть заставит Россию прекратить боевые действия и пообещал защитить от нее Прибалтику в случае обострения напряженности.