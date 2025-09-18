Трамп раскрыл, что заставит Россию быстрее закончить конфликт на Украине
Трамп заявил, что падение цен на нефть может помочь быстрее завершить конфликт
Президент США Дональд Трамп предположил, что снижение цен на нефть может способствовать быстрому урегулированию украинского конфликта. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.
«Если цена на нефть упадет, Путин прекратит, у него не будет другого выбора», — сказал Трамп.
Россия неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением Запада, которое началось несколько лет назад и усиливается. В Москве подчеркивали, что западные страны не осмеливаются признать провал своих санкций против России. В западных странах также часто высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Ранее Трамп заявил, что не считает ошибкой переговоры с Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер также обратил внимание на теплые отношения США и Великобритании и рассказал, что две страны принесли миру больше всего добра по сравнению с другими государствами.