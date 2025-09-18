Президент США Дональд Трамп предположил, что снижение цен на нефть может способствовать быстрому урегулированию украинского конфликта. Такое заявление он сделал на пресс-конференции в Великобритании, которую транслировал Белый дом.

«Если цена на нефть упадет, Путин прекратит, у него не будет другого выбора», — сказал Трамп.

Россия неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением Запада, которое началось несколько лет назад и усиливается. В Москве подчеркивали, что западные страны не осмеливаются признать провал своих санкций против России. В западных странах также часто высказывались мнения о неэффективности антироссийских санкций.

Ранее Трамп заявил, что не считает ошибкой переговоры с Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер также обратил внимание на теплые отношения США и Великобритании и рассказал, что две страны принесли миру больше всего добра по сравнению с другими государствами.