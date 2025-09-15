Трамп заявил о скорой встрече Путина и Зеленского

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что трехсторонний саммит с участием российского и украинского коллег Владимира Путина и Владимира Зеленского может состояться «относительно скоро». Слова американского лидера привело РИА «Новости» .

«Относительно скоро. Мы решим этот вопрос так или иначе, но относительно скоро», — подчеркнул Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Зеленский заявил, что переговоры о разрешении украинского конфликта должны вести лидеры стран, а не технические команды. Он также указал на готовность к переговорам с Путиным в любом формате и не исключил, что склонить российского лидера к диалогу смогут Соединенные Штаты.