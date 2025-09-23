Рубио объяснил слова Трампа о российских самолетах

Рубио: российские самолеты нужно сбивать, если они атакуют

Речи о том, что нужно сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство НАТО, не идет. Об этом в интервью CBS заявил госсекретарь США Марко Рубио, оценивая слова президента Дональда Трампа.

Американский лидер согласился с тем, что у стран НАТО есть право сбивать нарушившие воздушное пространство российские истребители.

«Я не думаю, что кто-то говорил о сбивании российских самолетов, если только они не атакуют», — сказал он.

Рубио отметил, что НАТО реагирует на нарушения в воздушном пространстве. Госсекретарь напомнил, что США являются «самым важным членом» альянса, поэтому они работают с европейскими союзниками, чтобы защитить каждый дюйм территории НАТО.

На минувшей неделе власти Эстонии обвинили экипажи трех истребителей МиГ-31 в нарушении воздушного пространства. В Минобороны России опровергли эти заявления. После этого президент Чехии Петр Павел призвал сбивать российские самолеты при нарушении границ.