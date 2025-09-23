«Бумажный тигр». Трамп назвал бесцельными действия России на Украине

Президент США Дональда Трамп высказался о ситуации на Украине, назвав действия России бесцельными. Об этом он написал в соцсети Truth Social по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По его словам, Россия ведет бесцельную борьбу уже три с половиной года, хотя могла бы завершить все за неделю. И это делает ее похожей на «бумажного тигра».

Глава Белого дома добавил, что сейчас для Украины настало время действовать. При этом Трамп отметил, что при развитии любого сценария желает всего наилучшего и Москве, и Киеву.

«Россия испытывает большие экономические проблемы, и сейчас самое время для Украины действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего», — сказал он.

До этого Трамп выступил на ГА ООН, высказавшись не только об украинском конфликте, но и об угрозе нелегальной миграции. Также успел обвинить всемирную организацию в бездействии. По его словам, он постоянно работает над тем, чтобы люди на Украине перестали гибнут и надеялся до этого, что это будет проще решить благодаря его хорошим отношениям с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что украинский конфликт не завершится в ближайшее время.