Россия и Украина обменялись телами погибших бойцов

Российская и украинская стороны впервые за месяц передали друг другу тела погибших военнослужащих. Об этом РБК заявил представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев.

Последний обмен прошел 19 августа. По словам главы российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимира Мединского, Украине направили 1000 тел военнослужащих ВСУ взамен 19 погибших бойцов.

Об обмене стороны договорились во время переговоров делегаций в Стамбуле. К середине июня Украина получила тела более шести тысяч военных ВСУ.

Третья встреча дипломатов состоялась в Турции 23 июля. Делегации подтвердили выполнение гуманитарных договоренностей второго раунда и договорились о продолжении санитарных обменов.

UPD: по данным источника РИА «Новости», Россия получила сегодня 24 тела в обмен на 1000 погибших военнослужащих ВСУ.