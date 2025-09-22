Белый дом анонсировал встречу Трампа и Зеленского

Белый дом: Трамп проведет переговоры с Зеленским и Милеем 23 сентября

Президент США Дональд Трамп в ближайший вторник отправится на Генеральную ассамблею ООН в Нью-Йорк, где выступит с докладом, а также проведет ряд встреч с лидерами других стран и иностранными делегациями. Об этом в ходе брифинга объявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт .

Она подчеркнула, что в рамках поездки Трамп проведет двусторонние встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, президентом Аргентины Хавьером Милеем, Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, и не названным лидером Евросоюза.

«Позже в этот же день президент также проведет многостороннюю встречу с Катаром с участием представителей руководства Саудовской Аравии, Индонезии, Пакистана, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, Иордании и Турции», — заявила Левитт.

Представитель Белого дома подчеркнула, что на всех переговорах Трампа сопроводит глава Госдепартамента США Марко Рубио.

В последний раз Зеленский встречался с Трампом 18 августа. В ходе этого визита его сопровождали европейские политики из числа стран, входящих в «коалицию желающих».

Главными темами беседы стали гарантии безопасности Украины и возможная встреча президента России Владимира Путина с Зеленским.