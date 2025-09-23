Зеленский похвастался изменением отношения Трампа к нему

Зеленский: теперь Трамп больше доверяет мне, а не Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге, что американский лидер Дональд Трамп теперь больше доверяем ему, а не российскому коллеге Владимиру Путину. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Страна.ua».

«Путин делился с Трампом информацией, далекой от правды. Теперь Трамп доверяет намного больше мне», — заявил глава киевского режима.

Трамп встретился с Зеленским на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Переговоры продлились около часа.

Глава Белого дома в ходе встречи успел отметить, что Россия обладает большой военной мощью, согласился с тем, что российские самолеты вправе сбивать в случае захода в воздушное пространство НАТО и усомнился в скором завершении украинского конфликта. Зеленский на пресс-конференции успел поблагодарить Трампа пять раз за внимание к ситуации на Украине и попросил ввести больше антироссийских санкций.