Трамп заявил, что конфликт на Украине больше не ведет к Третьей мировой

Конфликт на Украине вряд ли перерастет в новую мировую войну, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, трансляцию которой вел телеканал Fox News . По его словам, ситуация «шла к третьей мировой войне», однако теперь риск глобального конфликта снижен.

«Теперь мы не окажемся в этой точке. Но все шло к третьей мировой войне», — сказал глава Белого дома, назвав происходящее позором.

Американский лидер подчеркнул, что разочарован отсутствием урегулирования и «считает себя обязанным» добиться завершения украинского конфликта.

Ранее Трамп не раз заявлял, что именно политика администрации Джо Байдена приблизила мир к новой мировой войне, и подчеркивал, что если бы президентом оставался он сам, события на Украине изначально не переросли бы в вооруженное противостояние.