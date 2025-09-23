Трамп пригрозил России серьезными пошлинами

Трамп призвал Европу присоединиться к санкциям США против России

Соединенные Штаты готовы ввести против России серьезные пошлины, если она не согласится на прекращение конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, трансляцию его выступления на Генассамблее ООН провела пресс-служба Белого дома.

«Если Россия не готова заключить соглашение о прекращении войны, то США полностью готовы ввести очень жесткие пошлины, которые, полагаю, быстро положат конец кровопролитию», — сказал он.

По словам Трампа, для эффективности пошлин к ним должны присоединиться европейские страны.

Глава Белого дома раскритиковал позицию западных государств, продолжающих покупать российские энергоносители, но одновременно осуждать действия Москвы. Он призвал партнеров к солидарным действиям в рамках торговых ограничений.

Также президент США сообщил, что ООН не помогает прекращать войны, хотя у организации есть для этого огромный потенциал.