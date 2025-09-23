Украина при поддержке Евросоюза и НАТО смогла бы вернуть все свои изначальные территории. Об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

«Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом», — заявил глава Белого дома.

При этом добавил, что киевский режим не только мог бы вернуть изначальные территории, но и, возможно, сумел бы продвинуться еще дальше.

До этого украинский президент Владимир Зеленский пообещал главе Белого дома сообщить хорошие новости и о ситуации в зоне спецоперации, также поблагодарив его за внимание к Украине.

Зеленский также успел похвастаться тем, что Трамп стал доверять ему больше, чем президенту России Владимиру Путину.