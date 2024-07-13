Сегодня 17:25 Сакральная жертва и мученик системы. Президентство Трампа стало неизбежным Политолог Блохин: покушение обрекло Трампа на победу в выборах президента 0 2 0 Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency / Global Look Press Мир

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Дональд Трамп за годы карьеры нажил много врагов и среди своих, и среди чужих. Стрельба на его митинге стала результатом халатности Секретной службы, но преступника могли «не заметить» намеренно — всему виной коррупция и связи. Не исключено, что охране дали денег, чтобы те закрыли глаза на постороннего человека. Несмотря на весь ужас случившегося, покушение обрекло Трампа на победу в предстоящих президентских выборах. В глазах народа он стал жертвой политической системы Соединенных Штатов. Подробности — в материале 360.ru.

Кто мог покуситься на жизнь Трампа У Трампа множество врагов, напомнил 360.ru политолог-американист, ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Он добавил — преступник, стрелявший в политика, был азиатского происхождения, а, как всем известно, Трамп негативно относится к Китаю. «Вторая версия — [заказчики] могут быть из Демократической партии. Могут, вообще, извиняюсь, сторонники Украины быть, потому что <…> если Трамп придет к власти, к Украине он крайне негативно относится», — рассказал политолог. Даже внутри Республиканской партии у Трампа множество врагов. Его недолюбливают, но ничего с ним поделать не могут — нет такого кандидата, который по харизме, по популярности сравнился бы с кандидатом от Демократической партии, объяснил специалист. «Надо дождаться официального расследования. Могли, конечно, сделать [покушение] из так называемого „вашингтонского болота“. Потому что когда Трамп пришел к власти, что он сделал? Он бросил вызов как раз вот этому глубинному государству. Он, помните, сказал: „Я сушу ваше вашингтонское болото“», — напомнил специалист. Совершить покушение мог психопат-одиночка. Но не исключено, что он действовал благодаря вашингтонскому эстеблишменту.

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Как изменится политическая обстановка в США Политическая обстановка в Соединенных Штатах будет накаляться, считает Блохин. Если бы Трампа убили, это вызвало бы социальное недовольство, протесты. «Кто голосует за Трампа? Ну конечно белые реднеки (жители сельской глубинки США — прим. ред.), у которых на руках множество огнестрельного оружия. Поэтому, конечно, я думаю, что сегодня консолидирует трамповский электорат. На самом деле это событие обрекает Трампа на победу», — заявил политолог. По его словам, Байден со своими дебатами и подготовленными вопросами блекло смотрится на фоне Трампа. «Поэтому будет поляризация увеличиваться, будет усиливаться внутриполитическая борьба», — заключил эксперт.

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Глву Секретной службы США — в отставку? Покушение на Трампа — не первый подобный случай в Соединенных Штатах. На ЧП отреагировал Илон Маск, который поддержал пострадавшего политика. «Надеюсь на его быстрое выздоровление», — отметил бизнес. При этом он добавил, что за прошедшие восемь месяцев его самого пытались убить два раза. «Впереди опасные времена. За последние восемь месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — поделился Маск. Он призвал отправить в отставку главу Секретной службы безопасности США, так как его сотрудники не смогли предотвратить стрельбу на митинге Трампа. «Глава Секретной службы и начальник этого подразделения (которое отвечало за охрану митинга — прим. ред.) должны уйти в отставку», — написал Маск в соцсети Х. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет высказался о покушении на Трампа и напомнил об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. По словам парламентария, экс-лидеру готовили участь его предшественника.

Трамп, так же как и Кеннеди, выступает за то, чтобы навсегда обеспечить мир на нашей планете, но это, видимо, кому-то сильно не нравится. Михаил Шеремет депутат

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Охрана допустила промах Корреспондент Би-би-си, присутствовавший на митинге в Пенсильвании, пообщался с очевидцем. Тот заявил, что видел карабкающегося на крышу стрелка. Он сообщил о нем полиции, но правоохранители отреагировали скептически. Эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору, начальник управления комитета безопасности России «Кобра» Станислав Веселов в комментарии 360.ru также напомнил, что на жизнь политиков во всем мире покушаются не впервые. Подготовку Секретной службы США в целом можно оценить на высоком уровне, но в случае с Трампом охрана допустила промах, отметил специалист. «Данная ситуация, к сожалению, показывает промах по обеспечению безопасности Дональда Трампа. У него есть определенный статус, он сейчас является политиком. Охрана, скорее всего, могла не досмотреть по мероприятиям, по обеспечению безопасности. Если видели киллера до момента покушения и ничего не сделали, это банальная халатность, это однозначная халатность со стороны спецслужб Трампа, это первое», — подчеркнул Веселов. Второй момент — сотрудников спецслужб могли отвлечь под любым предлогом, охрана просто не досмотрела. Эксперт не исключил, что покушение могло быть результатом сговора.

Здесь уже можно квалифицировать не только как халатность. Могут быть, возможно, связи с заказчиком у тех, кто мог обеспечивать безопасность Дональда Трампа. Я сейчас не констатирую этот факт, я пока не подтверждаю, но исключать тоже нельзя. Станислав Веселов эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору

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Он напомнил о покушениях на политиков в разные времена — это были проколы спецслужб. Стрелок находился всего в 125 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. В таком радиусе априори посторонних лиц быть не должно, заявил Веселов. «Подозрительных лиц вообще нереально было туда допустить, вот просто нереально. Потому что оцепление происходит там чуть ли, наверное, не до километра как минимум, когда организовываются подобные мероприятия. И организовывается оцепление, и обеспечивается безопасность того, кто выступает или дает пресс-конференцию», — объяснил аналитик. Веселов допустил, что в случае с Трампом могла иметь место коррупционная составляющая.

Дали деньги, грубо говоря, охране, чтобы просто кого-то пропустить, просто чтобы закрыть глаза на безопасность. Тоже нельзя исключать. <…> Они должны были зачистить все буквально. Станислав Веселов эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору

Фото: РИА «Новости»

Как охраняют первых лиц во время публичных выступлений Подготовка обеспечения безопасности проходит заранее. В первую очередь составляется маршрут политика из одной точки в другую, объяснил Веселов. «Заранее проверяется все кинологами с собаками на посторонние подозрительные предметы, взрывчатку. Подаются сотрудниками службы безопасности списки тех, кто будет присутствовать на местах, участвовать в данном мероприятии, вплоть до данных журналистов», — рассказал эксперт. Прибывающих на мероприятие людей проверяют на наличие оружия и других опасных предметов с помощью рамок и детекторов. Также должна работать система видеонаблюдения. «Полиция также проводит свою работу перед приездом первого лица государства, либо другого какого-то чиновника, то есть проверяет, зачищает территорию», — объяснил Веселов. После этого на территорию прибывает охраняемый кортеж. На месте проведения мероприятия идет распределение сотрудников служб безопасности по постам, в том числе снайперов по их позициям. «Когда подготовлен план мероприятий по обеспечению безопасности первого лица государства либо политика, ошибки, то есть прокола, чтобы было покушение, быть не должно», — подчеркнул аналитик. При нападении на Трампа погиб один из зрителей, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелка ликвидировали. Им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс.

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Трамп останется в строю Переживший покушение Трамп продолжит предвыборную кампанию, отметил Блохин. «Это событие просто делает неизбежным его президентство, оно подталкивает его идти на выборы и выигрывать, потому что в глазах простых людей он становится сакральной жертвой, он становится мучеником политической системы США», — объяснил эксперт. Он напомнил, что многие журналисты пытались выяснить, какое событие станет ключевым в предвыборной гонке: дебаты Трампа с президентом США Джо Байденом, коррупционные дела Хантера Байдена или судебное разбирательство Трампа. «Это событие сразу же выделяет Трампа на фоне всех остальных и делает именно его теперь лидером еще даже не начавшейся гонки. <…> Это событие, конечно, изменяет баланс в пользу Трампа», — подчеркнул Блохин. Еще до покушения рейтинги были в пользу Трампа, потому что он живее смотрится на фоне Байдена. При этом действующий лидер США дискредитировал себя по многим вопросам.