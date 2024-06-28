Сегодня 17:33 Пенсия на горизонте. Дебаты с Трампом обрушили рейтинг Байдена Политолог Самонкин: после провала Байдена демократам придется его заменить 0 0 0 Фото: Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360» Мир

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Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа нанесли сокрушительное поражение рейтингу действующего президента США. Хотя встречу обезопасили от публики и журналистов, хозяин Белого дома путался, традиционно зависал и даже не смог сам уйти со сцены. Видимо, демократам придется икать нового лидера, и не исключено, что это будет женщина-политик.

Как прошли дебаты Байдена и Трампа Состоялся первый раунд предвыборных дебатов между действующим американским лидером, демократом Джо Байденом и кандидатом в президенты, республиканцем Дональдом Трампом. Официально обе партии выдвинут своих претендентов на съездах в июле и августе. Впервые с 1960 года встреча проходила без зрителей: в студии канала CNN в Атланте, штат Джорджия, были только сами участники, телеоператоры и модераторы. Жеребьевка дала Байдену возможность выбрать место на подиуме, а право финальных слов получил Трамп.

Обоим участникам полуторачасовых дебатов запретили пользоваться конспектами и подсказками членов своего штаба. Кроме того, во время выступления одного из политиков второму отключали микрофон. Опрос CNN показал, что Байден заработал лишь 33% зрительских симпатий, тогда как Трамп набрал 67% голосов.

Интересно Это не первая словесная дуэль политиков. Они встречались четыре года назад, только в противоположном статусе: Трамп был действующим президентом, а Байден лишь претендовал на власть. Тогда опрос CNN/SSRS показал, что 53% зрителей отдали победу Байдену, а 39% — Трампу. Это не первая словесная дуэль политиков. Они встречались четыре года назад, только в противоположном статусе: Трамп был действующим президентом, а Байден лишь претендовал на власть. Тогда опрос CNN/SSRS показал, что 53% зрителей отдали победу Байдену, а 39% — Трампу.

Тезисы дебатов: обвинения и обещания Внешняя политика Оба претендента на кресло президента не стеснялись нападать друг на друга, хотя заявления Байдена порой были отрывистыми и откровенно бессвязными. Он говорил, что у Трампа «мораль бездомного кота», часто терял нить рассуждений, оговаривался и путал фамилии своего оппонента и президента России Владимира Путина.

Посмотрите, что Трамп сделал с Украиной. Этот парень сказал Трампу: «Делай что хочешь!» И это именно то, что сделал Трамп — подтолкнул его. Джо Байден

Трамп, обсуждая украинский конфликт, отметил, что он никогда бы не случился, если бы у США был нормальный лидер. Именно Байден может привести мир к третьей мировой войне. К тому же нынешнего американского президента не уважают и не боятся ни Москва, ни Пекин, напомнил миллиардер. Байден попытался возложить на ХАМАС ответственность за конфликт на Ближнем Востоке. Но Трамп обвинил президента США в поддержке Израиля и назвал его главным поджигателем войны на Ближнем Востоке.

Фото: Дебаты между президентом США Джо Байденом и его соперником Дональдом Трампом в студии CNN в Атланте, 27 июня 2024 года. Artem Priakhin / Global Look Press

Экономика и мигранты Трамп также указал, что при нем Соединенные Штаты процветали, а инфляция и плохое состояние экономики стали прямыми следствиями политики Байдна. Тот парировал, что это наследство правления его предшественника — самого Трампа. Разумеется, собеседники затронули тему нелегальной миграции. Президент заявил, что «теперь на 40% меньше людей пересекает границу нелегально», тогда как Трамп «разлучал младенцев с их матерями и сажал их в клетки». В ответ последовало напоминание о резком росте числа преступлений, совершенных переселенцами.

Мы называем это преступлениями мигрантов. Я называю это преступлениями байденовских мигрантов. Они убивают наших граждан в таких масштабах, которые мы никогда раньше не видели Дональд Трамп

Возраст и здоровье Байден, которому в ноябре стукнет 82 года, сообщил, что когда-то был вторым самым молодым сенатором США. Теперь он наиболее возрастной американский президент, но «компетентнее» оппонента. Правда, по окончании выступления Байден растерялся, и его пришлось уводить со сцены.

Трамп, которому в июне исполнилось 78 лет, рассказал, что недавно успешно прошел два когнитивных теста, а раз в год регулярно приходит на медосмотр и здоров, как и 25–30 лет назад. Миллиардер похвастал недавними выигрышами двух клубных чемпионатов по гольфу, в то время как Байден «не может отбить мяч на 50 ярдов».

Фото: Экс-президент США Дональд Трамп на турнире по гольфу в Бедминстере, штат Нью-Джерси, 10 августа 2023 года. Kyle Mazza / Global Look Press

Ложь и заблуждения Кстати, оба участника дебатов не брезговали лгать и передергивать факты. Трамп соврал, когда говорил об экономических успехах США во времена его президентства и низкий уровень безработицы. На деле он был 6%, а сейчас, при Байдене, составляет всего 4%, уточнил телеканал CBS. Байден заявил, что он «единственный президент в этом столетии, у которого нет — в этом десятилетии — солдат, умирающих где-либо в мире». Это не так: 13 военных США погибли в аэропорту Кабула в августе 2021-го, еще трое солдат — в Иордании в январе этого года. И это только те, о ком объявили публично.

Фото: Похороны погибшего санитара морской пехоты во время теракта в аэропорту Кабула, Афганистан, 13 сентября 2021 года. US Navy / Global Look Press

Трамп ложно утверждал, что Байден хочет открыть границы Штатов. В реальности его администрация только за первый год правления депортировала более четырех миллионов мигрантов. Зато президент утверждал, будто оппонент хочет избавиться от социального обеспечения, хотя он говорил лишь о «сокращении расточительства и мошенничества». Многое из сказанного политиками журналисты вежливо назвали «заблуждениями», «неверным контекстом» или «частичной правдой». Вторая часть дебатов должна состояться 10 сентября в студии телекомпании ABC. От третьего раунда предвыборный штаб Байдена уже отказался.

Фото: Дебаты между президентом США Джо Байденом и его соперником Дональдом Трампом в студии CNN в Атланте, 27 июня 2024 года. Artem Priakhin / Global Look Press

Провальные дебаты и последствия для Байдена Разгромное поражение Байдена в первых дебатах его сторонники объяснили «чрезмерной подготовкой» к противостоянию с Трампом, сообщил Axios. Последние семь дней президент укрывался от всех в загородной резиденции. Его противник тем временем оттачивал ораторское мастерство на митингах. Аналитики уверены: штаб демократов сейчас срочно ищет нового кандидата и думает, как уговорить президента уйти в отставку, написал Politico. Возможными кандидатами могут стать губернаторы Гэвин Ньюсом (Калифорния), Гретхен Уитмер (Мичиган) и Джей Роберт (Иллинойс) или вице-президент Камала Харрис.

Фото: Вице-президент США Камала Харрис, Rod Lamkey — Pool via CNP / Global Look Press

Последняя, кстати, по информации CNN, назвала выступление Байдена «катастрофой» и «крушением поезда», но подчеркнула, что неудача в дебатах «не должна затмить результаты работы президента за три с половиной года». Простые американцы-демократы испытали настоящий шок от жалкого состояния их президента, который часто говорил невнятно, а иногда вовсе «зависал» уставившись в пространство, отметили журналисты The New York Times. Многие люди плакали от стыда и говорили, что Байден должен выйти из гонки.

Кто победил на дебатах Республиканцы, в частности Трамп, во время дебатов выглядели куда достойнее по сравнению с соперниками, заметил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин в разговоре с 360.ru.

Главная сила Трампа и Республиканской партии в том, что они говорят правду о катастрофическом экономическом положении Соединенных Штатов Америки и нынешней международной геополитической обстановки, которая, безусловно, может привести к глобальной катастрофе. Юрий Самонкин

Трамп явно смотрелся более уверенно, когда обещал решить «по щелчку пальца» украинский кризис и все вопросы стабилизации американских отношений с Россией и с Китаем, напомнил политолог. «К тому же экс-президент абсолютно заслуженно критикует действующий истеблишмент. Здесь, конечно, у Трампа достаточно весомая и яркая поддержка простых американцев, которые хотят перемен не на словах, а на деле», — добавил Самонкин.

Фото: Экс-резидент Дональд Трамп на дебатах в Атланте, 27 июня 2024 года. Will Lanzoni / Global Look Press

Для российско-американских отношений Трамп выглядит наиболее значимым и адекватным политиком, нежели все эти демократы, которых представляет Байден, уточнил политолог. Тем более что у нынешнего президента США и его команды нет четкого понимания стратегического будущего.

Сейчас, помимо Украины и Израиля, США начинают усиливать присутствие в Юго-Восточной Азии ради того, чтобы провоцировать Северную Корею, усиливать позицию НАТО и их группировку войск при участии Южной Кореи, Японии и Австралии. Юрий Самонкин

Кто может заменить Байдена Вполне вероятно, что на следующий раунд дебатов выставят какого-нибудь опытного профессионала. Возможно, это будет женщина-политик, которая достаточно долго участвует в работе Демократической партии, предположил политолог. Рокировка просто необходима, ведь республиканцы явно ведут по очкам. Многие американцы уверены, что следующим выдвиженцем от демократов должна стать супруга 44-го президента США Барака Обамы. По мнению общественности, у Мишель Обамы есть все шансы стать первой в истории женщиной на посту президента США.

Фото: Барак Обама и Джо Байден с супругами / Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos / Global Look Press

«Не стоит забывать, что хотя на Трампа спустили всех собак уголовного и юридического характера, постоянно его прессуют и вешают новые уголовные дела, он прекрасно использует это для самопиара и роста своего рейтинга даже в тех штатах, где традиционно лидировали демократы», — отметил Самонкин. Найти более опытного политика, который, в противовес Трампу, попробует подобрать хоть какие-то контраргументы, крайне сложно, констатировал собеседник 360.ru. В условиях современной геополитической тенденции сегодня многие просто не доверяют демократам, которые ведут мир в хаос третьей мировой.