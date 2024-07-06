Байден похвастался своими «успехами» на посту президента США

ABC: Байден назвал себя «парнем, который остановил Путина» и расширил НАТО

Президент США Джо Байден в своей аргументации заявки на второй срок назвал себя «парнем, который остановил» российского лидера Владимира Путина. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ABC .

«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — заявил американский лидер.

Среди своих «успехов» Байден также назвал создание тихоокеанского альянса AUCUS, а также сплочение 50 стран в Европе и за ее пределами для помощи Украине.

Американский лидер добавил, что уговорил Японию «расширить свой бюджет» и добился от Южной Кореи инвестиций на десятки миллиардов долларов в развитие американской полупроводниковой промышленности.

Ранее в разговоре с журналистами Байден взял на себя ответственность за провал на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Он признался, что в ходе разговора со своим конкурентом чувствовал себя ужасно из-за простуды.