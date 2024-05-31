Трампа признали виновным по делу о выплате порноактрисе

Суд присяжных в Нью-Йорке признал экс-лидера США Дональда Трампа виновным по первому уголовному делу против него — о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Бывшего президента США признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

После вердикта Трампу вынесут приговор. Политик может обжаловать обвинительное решение, а также это не мешает ему баллотироваться на выборы президента.

По мнению самого Трампа, решение жюри присяжных является «позорным». Он отрицает свою виновность и намерен «бороться до конца». Также политик назвал коррумпированным судью, ведущего процесс.

«Я совершенно невиновный человек, но ничего, я сражаюсь за нашу страну, за нашу конституцию», — сказал бывший президент Америки.

Ранее стало известно, что бывшему юристу Трампа Руди Джулиани выслали судебную повестку в день, когда ему исполнилось 80 лет. Это случилось прямо в разгар вечеринки, приуроченной ко дню рождения Джулиани.