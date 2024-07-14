Байдена прекратили призывать сняться с выборов после покушения на Трампа

NBC News: Байдена перестали пытаться снять с выборов после покушения на Трампа

Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены Демократической партии США оставили попытки снять действующего президента страны Джо Байдена с президентской гонки после покушения на экс-президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Это событие сейчас затмило солнце», — отметил собеседник телеканала.

Он подчеркнул, что после атаки на Трампа стало сложно вести публичные беседы о замене Байдена как кандидата на выборах.

Покушение на Трампа произошло во время его предвыборного митинга в Батлере. Стрелок открыл огонь практически сразу после того, как Дональд Трамп вышел на сцену. Им оказался 20-летний американец Томас Мэтью Крукс.

Одна из пуль пролетела буквально в сантиметре от головы Трампа и задела ухо. Один зритель погиб, еще двое получили ранения. Злоумышленника ликвидировали.

Блогер «Голос Мордора» предположил, что выстрел в Пенсильвании попал не в Трампа, а в Байдена. Неудавшееся покушение лишило лидера США возможности переизбраться на второй срок.

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