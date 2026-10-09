Сегодня 05:00 Китай ужесточил правила экспорта машин. Как это скажется на россиянах Эксклюзив

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С 1 января 2027 года Китай изменит процедуру экспорта новых автомобилей. Осложнятся ли поставки в Россию и что будет с ценами — в материале 360.ru.

Суть нововведения

По данным Министерства коммерции КНР, со следующего года китайских производителей обяжут при оформлении экспортных лицензий предоставлять целый пакет документов, подтверждающих наличие иностранных сервисных центров, способных обслуживать автомобили. Понадобятся договоры с сервисами или документы о наличии собственной сети, разрешения на ремонт, информация об оборудовании, логистике запчастей и квалификации работников, даже фотографии помещений. Правила распространятся и на автомобили некитайских брендов, выпускаемые в КНР. Система экспортного регулирования поставок машин в Китае, как и требования, касающиеся зарубежной сервисной инфраструктуры, существует не первый год. Однако ужесточится процедура документального подтверждения наличия сервисных точек, пояснил РБК.

Что изменится для российских автомобилистов

По данным «Автостата», в России в первом полугодии 2026 года на автомобили китайских марок приходился 41% новых легковых машин. Показатель снизился на 11% по сравнению с 2025-м на фоне появления новых локальных брендов. Есть вероятность, что после принятия китайского закона снижение продолжится. Нововведение скажется на поставках востребованных в России марок, в том числе из премиальной немецкой тройки (BMW, Mercedes-Benz, Audi) и японских (Toyota, Mazda), которые производятся в Китае на совместных предприятиях или завозятся оттуда в Россию по параллельному импорту. В случае с автомобилями брендов, покинувших Россию, экспортер не сможет подтвердить наличие необходимой сервисной инфраструктуры, и доступность этих машин может снизиться, а их стоимость и расходы на обслуживание — увеличиться. С брендами, чья инфраструктура в стране продолжает работать, проблем ожидается меньше.

Фото: РИА «Новости»

«В первую очередь удар придется по тем маркам, которые продавались у нас ранее и достаточно востребованы сегодня. Совершенно очевидно, что будет подорожание. Поклонникам прежних брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше», — выразил уверенность вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в беседе с 360.ru. По словам эксперта, крупные китайские представительства в России будут работать по-прежнему: у них достаточно развитая дилерская сеть.

Официальные представительства подходят под новые правила. Я не исключаю, что они их и пролоббировали. А возможно, это была боязнь вторичных санкций европейских и японских компаний, которые производят автомобили в Китае. Но я на все сто уверен в том, что лазейка найдется. Ян Хайцеэр Вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт

Собеседник 360.ru напомнил, что с 1 января 2026 года в Китае также действует так называемое правило 180 дней. Оно запрещает экспортировать новые машины как минимум в течение этого периода, если завод-изготовитель не выдал прямого разрешения на их вывоз. Чтобы получить для таможни статус подержанного, автомобиль должен стоять на учете в КНР как минимум полгода. Теоретически это усложняло оформление и вывоз машин, увеличивало расходы на стоянку, регистрацию и снятие с учета и так далее. Однако благодаря разным ухищрениям лазейки удалось найти.

Фото: РИА «Новости»

Фактически новые европейские и японские автомобили, выпускаемые в Китае, по-прежнему ввозятся по параллельному импорту, указал Хайцеэр. Он добавил: у машин иностранных брендов, представительства которых покинули Россию, теоретически вообще не было способа попадать в нашу страну, но жители хотят их покупать и в итоге получают такие возможности. «Здесь тоже что-то произойдет такое, выход будет найден. Вода камень точит», — резюмировал автоэксперт.