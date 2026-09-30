Эксперт NGN Мешков отметил, что качественная незамерзайка не может стоить дешевле 400 рублей

Качественная и безопасная стеклоомывающая жидкость объемом четыре-пять литров не может стоить дешевле 400–500 рублей. Об этом «Известиям» сообщил старший технический специалист NGN Владимир Мешков.

По словам специалиста, около половины себестоимости канистры приходится на качественный изопропиловый спирт, поэтому дешевая продукция часто содержит запрещенный метанол. Вдыхание его паров приводит к накоплению токсинов в организме и недомоганию, а также разрушает пластик фар и резиновые детали авто.

Мешков посоветовал покупать омыватель с температурным запасом в 5–10 градусов относительно прогноза, так как во время движения жидкость замерзает быстрее. Также эксперт предостерег от разбавления готового состава водой из-за резкой потери морозостойкости.